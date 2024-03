Võ Thị Kim Ánh giành suất dự Olympic Paris 2024 sau khi đánh bại đối thủ Islem Ferchichi (Tunisia) ở tứ kết vòng loại Olympic 2024 đang tổ chức tại Italy.

Nữ võ sỹ Việt Nam giành chiến thắng với kết quả 5-0. Tỷ số điểm các hiệp đấu lần lượt là 30-27, 30-27, 30-27, 30-27, 30-26. Trước đó, vận động viên của này hạ hai võ sỹ là Estefani Almanzar (Dominica, 4-1) và Hanna Lakotar (Hungary, 5-0).

Võ Thị Kim Ánh sinh ngày 29/7/1997, tại Phú Hữu, Thị trấn Chợ Vàm, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang. Ánh bắt đầu tập luyện môn boxing từ tháng 2/2012 dưới sự chỉ dắt của huấn luyện viên Huỳnh Công Vũ. Hiện nay, bà Đỗ Thị Thu An là huấn luyện viên của Kim Ánh ở đoàn An Giang.

Kim Ánh (giữa) tự hào khoe suất dự Olympic 2024.

Đơn vị An Giang vốn là nơi có truyền thống đào tạo nhiều vận động viên mạnh ở môn boxing. HLV Đỗ Thị Thu An trước đây từng tuyển thủ quốc gia.

Thành tích đáng chú ý đầu tiên của Kim Ánh là tấm huy chương đồng Đại hội thể thao toàn quốc vào năm 2014. Cô tranh tài ở hạng cân 54 kg, thắng 2 trận liên tiếp để vào bán kết và chỉ thua Nguyễn Thị Tâm - một trong những võ sỹ tốt nhất của đội tuyển boxing Việt Nam những năm gần đây và được kỳ vọng giành suất dự Olympic 2024.

Sau đó, Kim Ánh chuyển xuống hạng cân 48 kg, giành huy chương đồng các năm 2015 và 2016 ở giải vô địch quốc gia. Năm 2017, cô gái này đổi màu huy chương, tiến lên vị trí số 1. Ở trận chung kết, Kim Ánh bất ngờ đánh bại đàn chị Trịnh Thị Diễm Kiều.

Từ chiến thắng này, Kim Ánh trở thành đối trọng với Diễm Kiều. Nữ vận động viên quê An Giang vô địch thêm một lần vào năm 2019 trước khi chuyển về hạng 54kg năm 2020 và thống trị hạng cân này với 4 lần liên tiếp vô địch quốc gia (từ 2020 đến 2023).

Ở đấu trường quốc tế, Võ Thị Kim Ánh chưa có nhiều dịp tranh tài. Dù vậy, cô cũng để lại dấu ấn với những thành tích ở một số giải đấu hiếm hoi tham dự. Giải quốc tế đầu tiên mà Kim Ánh góp mặt là President's Cup tổ chức tại Indonesia năm 2017. Cô thua Mary Kom của Ấn Độ trong trận bán kết, qua đó giành huy chương đồng.

Năm 2022, Kim Ánh dự giải Thái Lan mở rộng và giành huy chương vàng. Đối thủ của Ánh ở trận chung kết là Sirine Charaabi (Italy). Cũng trong năm này, Kim Ánh không góp mặt ở SEA Games 31 tổ chức tại Việt Nam do nội dung 54kg không có trong chương trình thi đấu.

Năm 2023, Kim Ánh dự giải vô địch thế giới và thất bại trước võ sỹ Mông Cổ Munguntseteg Enkhjargal ở trận đầu tiên. Ánh không được chọn vào đội tuyển để dự SEA Games 32 và ASIAD 19. Lý do là hạng cân 54kg của đại hội có giới hạn vận động viên tham dự. Nguyễn Thị Tâm là người được chọn.

Kim Ánh được gọi trở lại đội tuyển quốc gia để tham dự vòng loại Olympic 2024. Cô thuộc nhóm 65 vận động viên được đầu tư trọng điểm với chế độ dinh dưỡng 640.000 đồng một ngày để hướng đến suất dự Thế vận hội tại Paris (Pháp).