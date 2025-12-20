Võ sĩ Việt Nam uất ức mất HCV, trọng tài SEA Games phán xử "đổi trắng thay đen"

Tối 19/12 tại SEA Games 33, võ sĩ boxing Việt Nam Nguyễn Văn Đương bước vào trận chung kết hạng 57kg nam gặp tay đấm chủ nhà Sukthet Sarawut. Trận đấu diễn ra quyết liệt ngay từ những hiệp đầu khi cả hai liên tục tấn công. Sau hai hiệp, các trọng tài đều chấm điểm nghiêng về phía võ sĩ Thái Lan dù Văn Đương thi đấu rất nỗ lực.

Trong hiệp 3, khi trận đấu đang diễn ra cân bằng, Sukthet tung một cú cùi chỏ trúng mặt Văn Đương, khiến võ sĩ Việt Nam chảy máu và bị trọng tài dừng trận để nhân viên y tế can thiệp. Theo quy định, khi một VĐV không thể tiếp tục vì chấn thương, trọng tài có thể dừng trận đấu. Tuy nhiên, điều khiến ban huấn luyện và người hâm mộ cảm thấy uất ức là tình huống chơi tiểu xảo dẫn tới chấn thương lại không bị xử lý nghiêm, và các trọng tài sau đó công bố chiến thắng 5-0 cho võ sĩ chủ nhà. Các trọng tài đã lý giải rằng, Văn Đương đã lao đầu về phía cùi chỏ đối phương, chứ không phải võ sĩ Thái Lan chơi xấu.

Văn Đương cay đắng vì bị xử thua đầy oan ức (Ảnh: Linh Đan).

Kết quả này đồng nghĩa với việc Văn Đương bị xử thua và mất huy chương vàng SEA Games 33 trong sự bất bình của chính tay đấm và đội ngũ hỗ trợ. Trong khi đó, phía đối thủ chủ nhà được công nhận chiến thắng dù diễn biến trận đấu và các tình huống gây tranh cãi làm dấy lên phản ứng trái chiều từ cộng đồng yêu boxing.