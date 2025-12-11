Võ sĩ Việt Nam trút mưa đòn xuống địch thủ Malaysia, giành HCV lịch sử tại SEA Games

Tại trận chung kết MMA truyền thống hạng cân dưới 65kg nam, võ sĩ Quàng Văn Minh của Việt Nam so tài với đối thủ Tan Yee Siang đến từ Malaysia.

Với kinh nghiệm võ đài dày dặn, Quàng Văn Minh không mất nhiều thời gian để áp đảo đối phương. Khả năng đánh đứng vượt trội giúp võ sĩ Việt Nam tung được hàng loạt cú lên gối uy lực về phía Tan Yee Siang.

Thời điểm cuối hiệp một, Quàng Văn Minh đè được đối thủ xuống sàn đấu và liên tiếp thực hiện những cú đấm, ban huấn luyện bên phía Malaysia phải yêu cầu trọng tài cho trận đấu dừng lại.

Tan Yee Siang nỗ lực bước vào hiệp đấu thứ hai. Nhưng một lần nữa, võ sĩ người Malaysia lại sớm đổ sụp xuống sàn đấu và chịu trận trước loạt đòn đánh quá mạnh mẽ đến từ Quàng Văn Minh.

Quàng Văn Minh (áo xanh) áp đảo Tan Yee Siang

Nhận thấy Tan Yee Siang không thể chống đỡ, trọng tại dừng trận đấu và trao chiến thắng knock-out kỹ thuật dành cho Quàng Văn Minh. Một chiến thắng hoàn toàn xứng đáng sau màn trình diễn quá mãn nhãn.

Tấm HCV của Quàng Văn Minh cũng chính là HCV đầu tiên của MMA Việt Nam trong lịch sử SEA Games. Năm 2025, MMA lần đầu xuất hiện tại đại hội thể thao Đông Nam Á với tư cách môn thi đấu biểu diễn. Các bộ huy chương vẫn được trao nhưng thành tích chưa được cộng gộp vào bảng tổng sắp chung cuộc.

Niềm vui của Quàng Văn Minh

Giới chuyên môn và người hâm mộ tin tưởng MMA sẽ trở thành môn thi đấu chính thức trong những kỳ đại hội tiếp theo và đóng vai trò “mỏ vàng” cho đoàn thể thao Việt Nam.