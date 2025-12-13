Võ sĩ Việt Nam thắng tưng bừng Thái Lan: “Tôi đá trúng, đòi check VAR mà trọng tài không cho điểm”

“Tôi rất vui và tự hào với tấm HCV này. Bản thân mình cũng có chút lo lắng vì phải đấu với võ sĩ chủ nhà, bởi những trận vừa qua có những trận tuyển Việt Nam gặp vấn đề với trọng tài, nhưng cuối cùng mình đã làm được.

Trong trận đấu này, ở hiệp 2 tôi có sơ hở, để đối phương ghi được 5 điểm và thấy hơi lo lắng. Với trọng tài, tôi cũng có chút áp lực vì có những quả cảm giác mình đá trúng rồi, yêu cầu check VAR, nhưng qua góc máy của trọng tài thì lại không được tính điểm”, võ sĩ Trần Thị Ánh Tuyết chia sẻ.

Trần Thị Ánh Tuyết giành HCV SEA Games 2019, 2022 nhưng chỉ có HCB ở SEA Games 2023. Lần này, cô đã xuất giành lại ngôi vô địch ở hạng 57kg nữ.

Vào chiều nay (3/12), tuyển taekwondo Việt Nam bước vào 3 trận chung kết đối kháng. Ở trận mở màn gặp chủ nhà Thái Lan, võ sĩ Nguyễn Thị Loan thua sát nút 6-7 và 6-8, qua đó chỉ giành HCB hạng dưới 53kg nữ. Trong khi đó, võ sĩ Lý Hồng Phúc thất bại trước đối thủ Indonesia ở chung kết hạng dưới 74kg nam.

Gánh trên vai áp lực giành vàng cho tuyển taekwondo Việt Nam, Trần Thị Ánh Tuyết khởi đầu đầy tự tin khi thắng võ sĩ Harnsujin (Thái Lan) 7-2 ở hiệp 1.

Ánh Tuyết (giáp xanh) chỉ gặp đôi chút khó khăn ở hiệp 2. Còn lại, cô kiểm soát tốt trong 2 hiệp 1 và 3.

Tuy nhiên đến hiệp 2, việc ăn được 1 đòn 5 điểm giúp tâm lý võ sĩ chủ nhà trở nên hưng phấn. Đây cũng là hiệp đấu có tình huống Ánh Tuyết nhắc đến khi cô cho rằng mình đã đá trúng đầu đối thủ nhưng không được cộng điểm. Hai võ sĩ hòa 13-13 nhưng VĐV Thái Lan được xử thắng nhờ chỉ số phụ tốt hơn.

Không nao núng, Ánh Tuyết bình tĩnh trở lại trong hiệp 3, liên tiếp dẫn trước 2-0, 4-0 rồi 6-0, và cuối cùng thắng 8-3 chung cuộc, qua đó xuất sắc giành được tấm HCV.

Cú đá cuối cùng nỗ lực ghi điểm bất thành của võ sĩ Thái Lan.

Ánh Tuyết và HLV Kim Kil-tae ăn mừng.

Lãnh đạo bộ môn taekwondo Việt Nam chúc mừng Ánh Tuyết.

“Sang hiệp 3, việc dẫn điểm trước giúp mình tự tin. Đồng thời khi đồng đội ở bên ngoài hô lớn nhắc nhở mình tôi đều nghe rõ để điều chỉnh. Trong trận đấu nhiều khi mình bị cuốn vào, nên nhờ mọi người ở ngoài quan sát rộng hơn chỉ bảo cho là điều rất tốt. Cùng với đó, sự cổ vũ cuồng nhiệt trên khán đài cũng mang lại động lực lớn để mình chiến thắng”, Ánh Tuyết chia sẻ.

Cô nghẹn ngào nói thêm: “Tôi học taekwondo được 11 năm, lên tuyển quốc gia được 9 năm, dự 4 kỳ SEA Games và đây là HCV thứ 3. Tôi xin gửi tặng tấm HCV tới gia đình, ban huấn luyện, đồng đội, những người đã giúp đỡ mình”.