Võ sĩ Việt Nam khóc nức nở vì vừa bị đối thủ Thái Lan chơi xấu lại bị trọng tài xử ép

Tranh cãi đã xảy ra ở trận bán kết môn pencak silat hạng dưới 60kg nam. Võ sĩ Vũ Văn Kiên nắm ưu thế điểm số trước võ sĩ chủ nhà Thái Lan. Khi đối thủ buộc phải dâng cao tấn công, Văn Kiên tung cú đá và được cộng hai điểm. Tuy nhiên, võ sĩ Thái Lan ngã xuống sàn và phải nhờ đến y tế, sau đó trọng tài xử thua võ sĩ Việt Nam. Sau khi bị xử thua một cách bất ngờ, Văn Kiên đã khóc nức nở.

Sau đó, HLV đội tuyển pencak silat Việt Nam, ông Nguyễn Văn Hùng giải thích về tình huống khiến Vũ Văn Kiên bị xử thua trước Janjaroen Tinnapat. Theo ông Hùng, khi Văn Kiên dẫn xa 52-34, trận đấu chỉ còn 4 giây, Janjaroen cố tình lao mặt vào cú đá của võ sĩ Việt Nam. Sau đó, võ sĩ chủ nhà ôm mặt, được bác sĩ chăm sóc. Trong pencak silat, cú đá vào mặt là phạm quy, nên trọng tài xử Văn Kiên thua khiến anh khóc “cạn nước mắt”.

HLV Nguyễn Văn Hùng nói thêm rằng cú đá đó chỉ trúng cổ chứ chưa trúng mặt. Và võ sĩ Thái Lan cũng cố tình lao mặt vào để cú đá của Văn Kiên phạm luật.

Văn Kiên khóc khi bị xử thua.

Trước đó, tranh cãi cũng nổ ra ở trận đấu bán kết pencak silat hạng cân dưới 65kg. Nguyễn Minh Triết gặp bất lợi khi võ sĩ Malaysia dẫn điểm và làm chủ thế trận. Trong một pha ra đòn, đối thủ đánh trúng vùng cổ của võ sĩ Việt Nam, khiến Minh Triết ngã xuống sàn và tỏ ra đau đớn. Trọng tài ban đầu bắt Minh Triết đứng dậy, nhưng anh không thể đứng lên.

Sau đó, trọng tài dường như không bận tâm, vẫn định nắm tay võ sĩ Malaysia và quay mặt đi. Một lúc sau, lực lượng y tế phải vào sân chăm sóc, trước khi trọng tài quyết định xử thắng cho võ sĩ Malaysia. Ban huấn luyện Việt Nam khiếu nại, nhưng không được chấp thuận.

Sau khi bị xử thua tranh cãi, Minh Triết đã phải đi cấp cứu.



