Võ sĩ Việt Nam giành 4 HCV thế giới Kun Khmer

Giải Vô địch Kun Khmer thế giới lần VI-2026 chính thức khai mạc tại tỉnh Sihanoukville, Campuchia hôm 10-2, với sự góp mặt của 20 đoàn đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ. Đội tuyển Kun Khmer Việt Nam tham gia tranh tài với 35 võ sĩ ở nhiều hạng cân, hầu hết là lực lượng nòng cốt của các địa phương có phong trào võ thuật phát triển như Cần Thơ, An Giang, Tây Ninh, Gia Lai, Thái Nguyên và Nghệ An…



Thi đấu trong ngày 11-2, các võ sĩ Phùng Thị Hồng Thắm, Nguyễn Thị Mai, Tạ Kim Yến, Nguyễn Ngọc Quyền và Phùng Phú Thuận cùng giành quyền tham dự trận chung kết. Trận chung kết hạng nghiệp dư 73kg nam, Nguyễn Ngọc Quyền nhận thất bại chỉ sau hai hiệp trước Kenmegne (Cameroon).

Phùng Thị Hồng Thắm chiến thắng ở trận chung kết hạng 63 kg nữ

Thất bại mở màn này nhanh chóng nguôi ngoai khi ở 4 trận chung kết, các võ sĩ Việt Nam là Phùng Thị Hồng Thắm (nghiệp dư 63 kg), Nguyễn Thị Mai (nghiệp dư 57 kg), Tạ Kim Yến (nghiệp dư 51 kg) và Phùng Phú Thuận (chuyên nghiệp 73 kg) đều giành chiến thắng.

Kết quả này giúp tuyển Kun Khmer Việt Nam tạm đứng đầu bảng tổng sắp huy chương với 4 HCV – 1 HCB. Vị trí này nhiều khả năng sẽ có biến động, bởi ở ngày thi đấu tiếp theo (12-2), giải đấu sẽ tiếp tục với khoảng 20 trận chung kết các nhóm tuổi vô địch, trẻ và năng khiếu.

Phùng Phú Thuận (mũ đỏ) áp đảo đối thủ trong trận chung kết 73 kg nam A-level

Kun Khmer là môn võ truyền thống của Campuchia, có nhiều điểm tương đồng với Muay Thái và Kickboxing nhưng sở hữu hệ thống luật riêng biệt. Đặc trưng của môn võ này là các đòn đánh đa dạng, đặc biệt là việc sử dụng đòn chỏ và gối.

Chính sự khác biệt này đòi hỏi các vận động viên phải nhanh chóng thích nghi với chiến thuật mới, thay đổi thói quen và nâng cao khả năng chịu đựng trong suốt thời gian thi đấu.

Tại SEA Games 32 tổ chức ở Campuchia, đội tuyển Kun Khmer Việt Nam đã xuất sắc giành 5 huy chương vàng, 7 huy chương bạc và 5 huy chương đồng, góp phần vào thành công chung của đoàn thể thao Việt Nam.

Giải Vô địch Kun Khmer thế giới 2026 sẽ kết thúc vào ngày 13-2.