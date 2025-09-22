Một pha thi đấu ấn tượng của võ sĩ taekwondo Việt Nam đang trở thành hiện tượng trên mạng xã hội, khiến cộng đồng quốc tế phải trầm trồ. Đoạn clip ghi lại khoảnh khắc này đã thu hút hơn 23,5 triệu lượt xem trên TikTok chỉ sau vài ngày xuất hiện.

Sự việc diễn ra tại giải vô địch taekwondo tỉnh Đồng Tháp 2025, tổ chức từ ngày 25 đến 30/8. Võ sĩ Anh Thơ là nhân vật chính, khi cô thực hiện cú vòng cầu (Dollyeo Chagi) đẹp mắt, ghi điểm thuyết phục trước đối thủ. Pha ra đòn nhanh, dứt khoát, chân trụ vững và khả năng thu chân cực gọn giúp Anh Thơ nhận được "cơn mưa lời khen" từ khán giả lẫn dân chuyên môn.

Cú đá gây sốt của võ sĩ Anh Thơ tại giải ở Đồng Tháp

Trên TikTok, đoạn video viral đã có hàng nghìn bình luận và hàng trăm nghìn lượt chia sẻ. Nhiều người hâm mộ nước ngoài còn để lại bình luận như: "Đây là cú đá sách giáo khoa trong taekwondo" hay "Quá chuẩn, quá đẹp và khó tin là đến từ một giải đấu địa phương".

Dù được đánh giá rất cao, giới chuyên môn cũng chỉ ra vài điểm Anh Thơ có thể cải thiện để hoàn thiện kỹ thuật:

Chân trụ cần xoay thêm biên độ (160–180 độ) để tối ưu lực.

Chamber (động tác gập gối trước khi tung đòn) còn hơi ngắn, chưa tận dụng toàn bộ sức mạnh từ hông và thân người.

Tay thủ đôi khi hạ thấp, có thể tạo sơ hở trước đối thủ mạnh.

Việc một cú ra đòn tại giải đấu cấp tỉnh lại gây bão toàn cầu là minh chứng rõ ràng cho sức hút và tiềm năng của võ thuật Việt Nam. Khoảnh khắc viral không chỉ giúp Anh Thơ được chú ý nhiều hơn, mà còn góp phần quảng bá hình ảnh taekwondo Việt Nam đến bạn bè quốc tế.