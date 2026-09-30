Võ sĩ Việt Nam đánh bại nhà vô địch thế giới, chắc chắn giành huy chương Asiad

Võ sĩ Việt Nam đã có chiến thắng ngoạn mục.

Tại trận bán kết hạng 51kg nữ môn boxing, võ sĩ Nguyễn Thị Tâm đã đánh bại VĐV đến từ Kazakhstan bằng tính điểm với tỉ số 5-0. Người để thua trước Nguyễn Thị Tâm là Alua Balkibekova - từng giành chức vô địch thế giới năm 2025.

Trước đối thủ dày dặn kinh nghiệm, võ sĩ của Việt Nam nhập cuộc với chiến lược hợp lý. Nguyễn Thị Tâm khai thác tốt lợi thế chiều cao và sải tay, duy trì khoảng cách đánh phù hợp đồng thời chủ động giữ nhịp độ trận đấu. Ở hai hiệp đấu đầu tiên, Tâm đều có những cú ra đòn chuẩn xác bằng cả 2 tay trúng vùng mặt và đầu Balkibekova.

Nguyễn Thị Tâm chắc chắn có huy chương tại Asiad 2026

Với lợi thế điểm số sau 2 hiệp đầu, võ sĩ của Việt Nam bước vào hiệp đấu cuối cùng một cách sự tự tin. Nguyễn Thị Tâm duy trì được sự chủ động và có thêm những pha ra đòn khác khiến cho Balkibekova không thể lật ngược thế cờ.