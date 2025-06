Võ sĩ Việt Nam chấn thương khắp người, 'chấp' đòn chân vẫn hạ gục cao thủ Nhật

Nhà vô địch Lion Championship Nghiêm Văn Ý ghi dấu ấn đầu tiên trong hành trình đưa võ thuật Việt Nam vươn tầm quốc tế bằng chiến thắng trước Rui Imura tại Road to UFC hôm 24/5. Khi Nghiêm Văn Ý ăn mừng trong lồng bát giác tại UFC Performance Institute Shanghai (Thượng Hải, Trung Quốc), các cổ động viên không biết chàng võ sĩ Việt Nam đã trải qua hành trình gian khổ như thế nào để có được thành quả này. Trong đoạn video tự sự đăng trên kênh Facebook của The Champ MMA mới đây, Nghiêm Văn Ý kể lại hành trình đầy gian nan khi lần đầu bước ra đấu trường quốc tế.

Chấn thương khắp người, kiệt sức đến bật khóc

Sau khi vô địch hạng 65 kg tại Lion Championship năm 2022, Nghiêm Văn Ý thua Felipe Negochadle vào cuối năm 2023 do chấn thương và những hạn chế về kỹ năng vật khóa. Thất bại này buộc Ý phải nghỉ thi đấu gần một năm để hồi phục. Bước ngoặt đến với cựu tuyển thủ wushu quốc gia là khi anh chuyển câu lạc bộ mới và nhận được lời mời tham dự Road to UFC. Giải đấu này được xem như vòng loại của đấu trường MMA (võ thuật tổng hợp) nổi tiếng và đắt giá hàng đầu thế giới - UFC.

Nghiêm Văn Ý trải qua hành trình gian khổ trước khi giành được chiến thắng ở Road to UFC

Road to UFC là vòng tuyển chọn những võ sĩ xuất sắc nhất châu Á để giành cơ hội ký hợp đồng thi đấu tại UFC – đấu trường MMA danh giá nhất thế giới. Sẽ không quá lời nếu cho rằng Road to UFC là “bể cá mập”, đấu trường khắc nghiệt hơn rất nhiều với Nghiêm Văn Ý so với những gì anh trải qua trước đó. Dù là võ sĩ dày dạn, Nghiêm Văn Ý vẫn phải “trầy da tróc vảy” trong thời gian chuẩn bị cho trận đấu với Rui Imura. Thậm chí một người cứng cỏi như Nghiêm Văn Ý từng tuyệt vọng tới mức bật khóc khi bị đẩy tới giới hạn cuối cùng.

Sau khi có thông tin đánh với Rui Imura tại Road to UFC, Nghiêm Văn Ý đã tập luyện chăm chỉ để chuẩn bị. Tuy nhiên khi tập luyện với cường độ cao, Nghiêm Văn Ý bị gãy mũi. “Tôi phải mất hơn một tuần để nắn chỉnh lại mũi và hồi phục” , Nghiêm Văn Ý kể lại.

Chưa dừng lại, trong quá trình chuẩn bị cho Road to UFC, Nghiêm Văn Ý tiếp tục đối mặt với những chấn thương nghiêm trọng. Anh bị giãn dây chằng vai và đau chân đến mức không thể đi lại bình thường. “ Khi sang Trung Quốc, tôi tập luyện căng thẳng quá nên bị giãn dây chằng vai. Rất đau. Tôi cũng rất lo vì tay trái là điểm mạnh của mình” , Nghiêm Văn Ý bộc bạch.

Võ sĩ sinh năm 1999 cho biết anh từng có lúc cảm thấy thấy nản, rất mệt mỏi. Cảm giác xa nhà, tập luyện đến giới hạn rồi gặp chấn thương khiến tay đấm này như tuyệt vọng và mất tự tin vào bản thân. Nghiêm Văn Ý thừa nhận anh có thời điểm muốn từ bỏ vì không đi đứng được, sợ tập tiếp thì gãy chân.

“Tôi bật khóc, cảm thấy buồn vì lúc đấy còn có 10 ngày nữa thôi. Tôi cứ suy nghĩ lẩn quẩn rất nhiều”, Nghiêm Văn Ý nói tiếp. Nhưng sau đó, Nghiêm Văn Ý vẫn xốc lại tinh thần và cố gắng đứng dậy và hồi phục để hướng tới trận đấu. Hai chữ bỏ cuộc không có trong đầu của Nghiêm Văn Ý lúc đó.

"Chấp" đòn chân vẫn hạ gục đối thủ

“Tôi phải lại tập đi bộ lại từ đầu, rồi còn phải xuống nước tập”, Nghiêm Văn Ý cho biết. May mắn cho Nghiêm Văn Ý là ở viện nghiên cứu của UFC tại Thượng Hải (Trung Quốc) có đầy đủ đội ngũ chuyên gia và trang thiết bị hiện đại, giúp anh điều trị, phục hồi nhanh chóng. Song song với các vấn đề về thể chất, cũng nhờ chương trình khổ luyện tại đây, Nghiêm Văn Ý tiếp tục tiến bộ về chuyên môn.

Nghiêm Văn Ý giành chiến thắng trước Rui Imura

Trong trận đấu với Rui Imura, Nghiêm Văn Ý tiếp tục cho thấy khả năng đối phó với các đối thủ chuyên vật, siết, khác hẳn với khi anh thua Felipe Negochadle trước đây. Tay đấm sinh năm 1999 khiến khán giả phấn khích khi sử dụng đòn giả để khiến đối thủ mất cảnh giác, sau đó tung cú đấm tay phải mạnh mẽ, hạ knock-out kỹ thuật đối thủ Nhật Bản.

“Khi bước ra trận đấu, tôi chỉ cảm nhận và tận hưởng, làm sao để thể hiện bản thân mình. Gãy mũi tôi đã qua được, giãn dây chằng vai cũng qua được rồi, chấn thương ở chân cũng vậy. Giờ thì không có gì là bản thân mình không vượt qua được cả. Cứ quyết tâm là làm được thôi”, Nghiêm Văn Ý tự nhủ với bản thân khi đối mặt với Rui Imura.

Đáng chú ý, Nghiêm Văn Ý đấu với Rui Imura khi không thể sử dụng nhiều đòn chân do chấn thương. Đây là một thiệt thòi lớn với Nghiêm Văn Ý bởi anh rất mạnh về đòn chân.

“Tôi không thể hiện được khả năng sử dụng 2 chân của mình. Chân của tôi là điểm rất mạnh, nhưng mọi người có thể thấy trong trận đấu tôi đánh đòn chân rất ít", Nghiêm Văn Ý tiết lộ.

Phía trước Nghiêm Văn Ý là trận đấu ở bán kết Road to UFC với Lawrence Lui, võ sĩ người New Zealand. Trận đấu này dự kiến diễn ra vào ngày 22/8. Nếu vượt qua Lawrence Lui, Văn Ý sẽ đối đầu Sim Kai Xiong (Singapore) hoặc Sulang Rangbo (Trung Quốc) ở chung kết. Nghiêm Văn Ý sẽ phải tiếp tục dấn thân vào những thử thách gian khó phía trước để biến giấc mơ của mình thành sự thật.