Võ sĩ Thái Lan tố bị xử ép ngay trên sân nhà, ban tổ chức SEA Games điều tra

Theo tờ Thairath, sau hàng loạt tranh cãi xoay quanh các trận đấu Muay Thái tại SEA Games 33, Ủy ban Olympic Thái Lan đã chính thức có động thái can thiệp. Phó giáo sư Pimon Srivikorn - Chủ tịch Ủy ban Olympic Thái Lan - xác nhận sẽ triệu tập Chủ tịch Liên đoàn muay nghiệp dư Thái Lan đến giải trình về những nghi vấn dàn xếp kết quả ngay sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch.

“Dù kết quả thi đấu không thể đảo ngược, trách nhiệm của chúng tôi là bảo vệ danh dự và quyền lợi của vận động viên Thái Lan. Nếu phát hiện sai phạm, trọng tài có thể bị xử phạt. Trường hợp có dàn xếp tỷ số, hình phạt sẽ nghiêm khắc hơn rất nhiều” , ông Pimon nhấn mạnh.

Động thái này được đưa ra sau khi Ủy ban Olympic Thái Lan tiếp nhận đơn khiếu nại chính thức từ võ sĩ đội tuyển quốc gia Mongkutpetch Phetprapha và ông bầu Nattadej Wachirattanawong (người quản lý lò Muay nơi Mongkutpetch tập luyện). Họ cho rằng nhiều trận đấu của các võ sĩ Thái Lan tại SEA Games 33 đã bị chấm điểm thiếu công bằng, gây tổn hại nghiêm trọng tới danh dự của vận động viên và uy tín của Muay Thái Thái Lan.

Buổi tiếp nhận đơn khiếu nại chính thức từ võ sĩ Mongkutpetch Phetprapha và ông bầu Nattadej Wachirattanawong. (Nguồn: Siam Sports)

Trước đó, ngày 17/12, nữ võ sĩ Mongkutpetch thất bại 28-29 trước đối thủ người Philippines Islay Erika Bomogao trong sự bất bình của khán giả. Theo tờ Matichon, cổ động viên, bình luận viên cũng như các chuyên gia cho rằng Mongkutpetch xứng đáng giành chiến thắng, nhưng kết quả chấm điểm của giám định viên và trọng tài là ngược lại.

Đáng chú ý, cũng tại Bán kết hạng cân 45kg nữ, Hoàng Khánh Mai của Việt Nam cũng gặp chính Islay Erika Bomogao. Ban huấn luyện đội tuyển Muay Việt Nam đã phản ứng quyết liệt với trọng tài và yêu cầu Khánh Mai rời sàn thi đấu vì nghi vấn bị xử ép.

Theo PGS. Pimon, sau khi lắng nghe ý kiến từ các vận động viên, báo cáo của Trưởng đoàn thể thao Thái Lan cũng như phản hồi từ các đại diện của Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) trực tiếp giám sát thi đấu, đã xuất hiện nhiều điểm đáng nghi trong công tác chấm điểm. Thậm chí, ngay cả các quan sát viên của IOC cũng bày tỏ sự hoài nghi về kết quả của một số trận đấu, khi cho rằng võ sĩ Thái Lan xứng đáng giành chiến thắng nhưng lại thất bại một cách khó hiểu.

Theo tờ Siam Sports, Ủy ban Olympic Thái Lan dự kiến sẽ gửi văn bản chính thức mời TS. Sakchai Tapsuwan - Chủ tịch Hiệp hội Muay Thái nghiệp dư Thái Lan, đồng thời là Chủ tịch Liên đoàn Muay Thái quốc tế (IFMA) - đến làm việc trong tuần đầu tiên sau Tết Dương lịch.

Trước đó, Tiến sĩ Sakchai Tapsuwan, Chủ tịch Hiệp hội Muay Thái nghiệp dư Thái Lan, thừa nhận rằng quá trình chấm điểm có những quyết định gây tranh cãi, nhưng ông khẳng định dứt khoát rằng không hề tồn tại việc chia huy chương tại SEA Games 33.

Võ sĩ Mongkutpetch Phetprapha chưa nguôi tiếc nuối sau thất bại gây tranh cãi. (Nguồn: Daily News)

Về phía mình, ông bầu Nattadej Wachirattanawong khẳng định việc khiếu nại không nhằm thay đổi kết quả đã được công bố, mà là bước đi cần thiết để đòi lại sự công bằng cho các võ sĩ và thúc đẩy cải tổ cơ chế quản lý Muay Thái nghiệp dư. Ông cho rằng việc Muay Thái - quốc võ của Thái Lan - bị chi phối nặng nề bởi các tổ chức nước ngoài là điều khó chấp nhận và cần được xem xét lại một cách nghiêm túc.

Trong khi đó, võ sĩ Mongkutpetch chia sẻ rằng cô vẫn chưa nguôi tiếc nuối sau thất bại gây tranh cãi ở hạng cân 45 kg nữ, nơi cô chỉ giành HCB dù đặt mục tiêu HCV và hoàn toàn tin tưởng vào phong độ của bản thân. Đáng chú ý, Mongkutpetch tiết lộ sau lễ trao huy chương, một trọng tài đã tiến đến và nói lời xin lỗi với cô, chi tiết càng làm dấy lên nghi vấn về công tác chấm điểm.

"Sau khi lễ trao huy chương kết thúc, một trong những giám khảo trên sân khấu tiến đến và nói với tôi, 'Tôi xin lỗi.' Tôi không hiểu tại sao ông ấy lại cảm thấy cần phải xin lỗi tôi" , cô cho biết.