Võ sĩ Thái Lan: Mẹ mất sớm, lập kỷ lục Olympic đúng sinh nhật và dự định đặc biệt khi trở về nước

Nữ võ sĩ Taekwondo người Thái Lan Panipak Wongpattanakit vừa xuất sắc giành tấm HCV hạng 49kg sau khi đánh bại đối thủ người Trung Quốc Guo Qing. Theo đánh giá của truyền thông Thái Lan, tấm HCV này chính là "cái kết hoàn hảo cho sự nghiệp vĩ đại" của nữ võ sĩ 27 tuổi.

MẸ MẤT SỚM, KHỞI ĐẦU SỰ NGHIỆP… CHỈ BIẾT THUA

Panipak Wongpattanakit sinh ngày 8/8/1997 tại tỉnh Surat Thani trong một gia đình có truyền thống thể thao nhưng cô từng trải qua tuổi thơ đầy thiếu thốn về tinh thần. Cha của cô, ông Sirichai Wongpattanakit, vốn là một cầu thủ bóng đá và VĐV từng thi đấu cả môn điền kinh lẫn bơi lội.

Mẹ của Panipak cũng từng là VĐV bơi lội nhưng bà mất sớm từ khi Panipak vẫn còn nhỏ. Panipak sống trong vòng tay yêu thương và sự che chở của người cha. Trong cảnh "gà trống nuôi con", chính ông Sirichai đã truyền cảm hứng để Panipak dần yêu thích thể thao và đi theo con đường trở thành một VĐV.

Khoảnh khắc Panipak Wongpattanakit òa khóc sau khi giành HCV tại Olympic Paris.

Panipak Wongpattanakit làm rạng danh thể thao Thái Lan ở đấu trường Olympic.

Panipak từng kể lại rằng bước ngoặt trong đời cô đến vào năm 9 tuổi, khi Panipak lần đầu tiên tham dự một giải đấu chính thức môn taekwondo ở tỉnh Phuket. Khi đó, cha của Panipak đã hứa rằng ông sẽ thưởng cho con gái 3 ngàn baht nếu cô bé giành HCV, 2 ngàn baht nếu đoạt HCB và 1 ngàn nếu là HCĐ. Kết quả, Panipak sớm… bại trận ngay từ vòng gửi xe và không thể giành huy chương.

Panipak tham dự thêm một số giải đấu nữa nhưng kết quả vẫn như cũ. Cô liên tục thất bại. Thậm chí, cô bé còn bị một người bạn trêu chọc. Song, chính những lần thất bại đó lại dần trở thành động lực để Panipak quyết tâm theo đuổi môn taekwondo.

Panipak lập luyện hàng ngày một cách hăng say. Dù thiếu thốn về tinh thần do mẹ mất sớm nhưng may mắn là Panipak luôn nhận được đồng hành của người cha. Mỗi khi tham dự bất kỳ một giải đấu nào từ lớn đến bé, Panipak đều được bố đưa đi tập luyện và thi đấu.

Sau 3 năm tập luyện miệt mài, thành quả dần đến với Panipak. Ở tuổi 12, cô bắt đầu gặt hái được những tấm HCV đầu tiên tại vài giải cấp tỉnh. Đến năm 13 tuổi, cô giành HCV ở Đại hội thể thao trẻ toàn quốc, khi thi đấu đối kháng hạng 42kg. Giải đấu năm đó cũng mang tính bước ngoặt bởi Panipak đã lọt vào mắt xanh của Choi Yong-seok, một HLV người Hàn Quốc phụ trách chuyên môn ở đội tuyển taekwondo quốc gia Thái Lan. Ông nhận thấy Panipak có chiều cao tốt, đòn chân rất sắc và một số tố chất khác để có thể trở thành một võ sĩ giỏi.

Panipak được HLV Choi Yong-seok chấm và mời đến tập luyện. Như cá gặp nước, Panipak phát triển kỹ năng một cách vượt bậc, dần trở thành nòng cốt của đội tuyển taekwondo Thái Lan tham dự nhiều sự kiện quốc tế.

Panipak từng trải qua tuổi thơ đầy khó khăn.

BƯỚC VÀO "NGÔI ĐỀN CỦA NHỮNG HUYỀN THOẠI" TẦM OLYMPIC ĐÚNG VÀO DỊP SINH NHẬT

Khá trùng hợp là tấm HCV mà Panipak Wongpattanakit vừa giành được tại Olympic Paris 2024 lại đến đúng vào sinh nhật lần thứ 27 (rạng sáng 8/8 theo giờ Thái Lan, đúng ngày sinh của cô).

Tấm HCV này giúp Panipak xác lập kỷ lục mới, trở thành VĐV đầu tiên của thể thao Đông Nam Á giành huy chương ở 3 kỳ Olympic liên tiếp, và giành HCV tại 2 kỳ Thế vận hội liên tiếp. Trước đó, cô gái với khuôn mặt tươi tắn này từng giành HCĐ tại Olympic Rio 2016 và giành HCV tại Olympic Tokyo 2020.

Đặc biệt hơn, Panipak Wongpattanakit chính thức bước vào "ngôi đền của những huyền thoại" với môn taekwondo ở đấu trường Olympic. Cô đã san bằng kỷ lục thế giới mà 3 VĐV khác đang cùng nắm giữ, với việc đều giành 2 HCV, 1 HCĐ tại Thế vận hội.

Panipak san bằng kỷ lục Olympic mà 3 võ sĩ taekwondo khác đang cùng nắm giữ.

Trước Panipak, trong lịch sử chỉ có 3 VĐV khác từng giành thành tích cao nhất với 2 HCV và 1 HCĐ ở Thế vận hội, gồm Hadi Saei của Iran (HCĐ năm 2000, 2 HCV các năm 2004, 2008); Steven López của Mỹ (2 HCV các năm 2000, 2004 và HCĐ năm 2008) và Hwang Kyung-seon của Hàn Quốc (HCĐ năm 2004, 2 HCV năm 2008 và 2012).

Hiện Panipak cũng chính là VĐV giành thành tích tốt nhất trong lịch sử thể thao Thái Lan ở Olympic, vượt thành tích cũ của võ sĩ boxing Manus Boonjumnong (từng giành 1 HCV, 1 HCB Olympic).

Tổng số tiền thưởng sau 3 lần giành huy chương Olympic của Panipak cũng là một con số kỷ lục với một VĐV taekwondo Thái Lan, lên tới 36 triệu baht (khoảng hơn 23 tỷ VNĐ). Con số này chỉ tính riêng mức thưởng mà chính phủ Thái Lan áp dụng, trong đó mức thưởng cho HCĐ tại Olympic 2016 là 4,8 triệu baht, HCV Olympic Tokyo là 12 triệu baht và HCV Olympic Paris cũng 12 triệu baht.

DỰ ĐỊNH ĐẶC BIỆT KHI TRỞ VỀ NƯỚC

Một số nguồn tin tại Thái Lan tiết lộ rằng Panipak Wongpattanakit có thể sẽ giải nghệ ngay sau khi trở về từ Olympic Paris 2024.

Sau khi giành HCV Olympic Paris, Panipak cũng lên mạng xã hội đăng hình ảnh khoe vóc dáng với cân nặng 48kg, rồi tiết lộ một dự định khá đặc biệt khi trở về quê nhà. Panipak sẽ… đi xin đồ ăn của mọi người và tạm biệt cân nặng 48kg mà cô đã phải "nhịn đói" để duy trì trong suốt hơn 10 năm qua.

Panipak sẽ đi... xin đồ ăn của mọi người sau khi về nước.

Bài đăng của Panipak đã nhận được hơn 30 ngàn lượt "like" từ cư dân mạng. Nhiều bình luận thậm chí đã giới thiệu các món ăn khác nhau kèm theo địa chỉ để cô gái này có thể thưởng thức sau khi trở về quê nhà.

Với độ tuổi 27, Panipak vẫn có thể tiếp tục tập luyện và thi đấu trong một khoảng thời gian nữa nếu không gặp chấn thương. Tuy nhiên, nhiều người hâm mộ xứ Chùa Vàng cũng bày tỏ sự ủng hộ nếu Panipak quyết định giải nghệ. Không ít cư dân mạng cũng cho rằng tấm HCV tại Paris chính là cái kết đẹp và viên mãn nhất cho "sự nghiệp vĩ đại" của Panipak.