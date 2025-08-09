Võ sĩ quyền Anh Nhật Bản qua đời thương tâm vì chấn thương não khi thi đấu

Sau 12 hiệp đấu, Shigetoshi Kotari bất tỉnh. Anh được đưa đến bệnh viện để tiến hành phẫu thuật khẩn cấp do xuất huyết dưới màng cứng (subdural hematoma) - một chấn thương rất nguy hiểm. Ca mổ mở hộp sọ được thực hiện để cứu sống anh.

Trong hai ngày đầu sau ca phẫu thuật, Kotari vẫn được các bác sĩ tích cực theo dõi. Tuy nhiên, chỉ sau gần một tuần, Ủy ban Quyền anh Nhật Bản (JBC) đã chính thức xác nhận qua mạng xã hội rằng võ sĩ 28 tuổi không thể qua khỏi do những tổn thương quá nặng.

Võ sĩ quyền anh Nhật Bản qua đời vì chấn thương nặng khi thi đấu

Ủy ban Quyền anh Nhật Bản bày tỏ lòng tiếc thương sâu sắc. "An nghỉ trong yên bình, Shigetoshi Kotari. Cộng đồng quyền Anh toàn cầu đau buồn trước sự ra đi của một chiến binh kiên cường và tinh thần chiến đấu đầy nhiệt huyết đã bị cắt đứt quá sớm".

Shigetoshi Kotari thi đấu ở hạng siêu lông (super featherweight), với 12 trận chuyên nghiệp trong sự nghiệp. Anh thắng 8 trận, hòa 2 và thua 2. Trận tranh đai OPBF mới đây giữa Kotari và Hata đã kéo dài trọn vẹn 12 hiệp.

Cái chết thương tâm của Kotari đã thúc đẩy Liên đoàn Quyền Anh Châu Á và Thái Bình Dương (OPBF) thay đổi quy định thi đấu. Từ nay, các trận đấu tranh đai OPBF sẽ rút ngắn xuống còn 10 hiệp, thay vì 12 hiệp như trước đây, nhằm giảm thiểu nguy cơ chấn thương nghiêm trọng cho các võ sĩ.

Một số hình ảnh của Shigetoshi Kotari trong các trận đấu đầy kịch tính trước khi ra đi mãi mãi vì chấn thương khi thi đấu: