Võ sĩ quyền Anh bị đâm chết bằng dao rựa khi cố gắng bảo vệ em gái

Làng quyền Anh Mexico đang rúng động trước thông tin võ sĩ trẻ Josue David Hernandez bị sát hại ngay tại nhà riêng trong một vụ việc đầy bi kịch. Tất cả bắt đầu khi Hernandez đang ở nhà trông bốn người em gái thì bất ngờ một người em bị tấn công. Không do dự, anh lao vào bảo vệ em - nhưng đó cũng là khoảnh khắc định mệnh cướp đi mạng sống của chàng võ sĩ 20 tuổi.

Theo truyền thông địa phương, trong lúc hỗn loạn, một người đàn ông đã dùng rựa tấn công Hernandez. Cú ra đòn chí mạng khiến anh gục xuống và tử vong tại chỗ. Kẻ sát nhân nhanh chóng bỏ trốn khỏi ngôi nhà ở San Luis Potosí, phía bắc Mexico City. Khi lực lượng khẩn cấp đến nơi vào ngày 2/12, họ chỉ có thể xác nhận cái chết thương tâm của võ sĩ - nghi phạm hiện vẫn đang lẩn trốn.

Hernandez được xem là tài năng triển vọng của quyền Anh Mexico. Bắt đầu tập boxing từ năm 15 tuổi, anh nhanh chóng nổi bật ở các giải đấu cấp bang, giành nhiều danh hiệu nghiệp dư và từng sparring với nhiều võ sĩ chuyên nghiệp top đầu. Ngay trước khi bi kịch xảy ra, Hernandez đang chuẩn bị cho trận ra mắt chuyên nghiệp dự kiến diễn ra đầu năm sau - trận đấu được kỳ vọng là bước ngoặt lớn trong sự nghiệp.

Sự ra đi của anh khiến giới boxing choáng váng, đặc biệt là huấn luyện viên - cựu võ sĩ tranh đai thế giới hạng siêu ruồi Titan Rodriguez. Trong nỗi đau nghẹn lại, ông viết: "Hôm nay, tôi thức dậy với tin tức đau lòng và tan nát rằng cậu không còn ở đây nữa. Bạn của tôi, anh em của tôi, người chạy bộ cùng tôi. Bao nhiêu giấc mơ cần thực hiện… Một phần trái tim tôi đi cùng cậu. Chỉ Chúa biết tại sao những chuyện này xảy ra, sự ra đi của cậu khiến tôi đau đớn sâu sắc… Tôi yêu cậu rất nhiều, Josue David Hernandez. Đã đến lúc tỏa sáng trên thiên đàng, vị vua của tôi".

Hiện cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành, còn người hâm mộ thì không thể nguôi tiếc thương một tài năng trẻ ra đi khi tương lai còn rộng mở phía trước.