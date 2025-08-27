Võ sĩ quyền anh bất ngờ bán căn biệt thự bạc tỉ

Gia đình nhà vô địch quyền Anh hạng nặng Tyson Fury vừa hoàn tất thương vụ bán căn biệt thự 6 phòng ngủ ven biển ở Morecambe, Lancashire. Dù hạ giá niêm yết từ 800.000 xuống 700.000 bảng, với chi phí mua vào chỉ 480.000 bảng (năm 2015), gia đình vẫn thu lãi lớn sau 10 năm. Ngôi nhà này từng là tổ ấm của vợ chồng Fury trước khi chuyển sang sống trong biệt thự trị giá 1,7 triệu bảng tại cùng thị trấn vào năm 2020.

Căn biệt thự đã được bán

Điều thú vị là Tyson Fury luôn dành tình cảm đặc biệt cho thị trấn biển nhỏ bé này. Võ sĩ 36 tuổi từng khẳng định: "Vẻ đẹp của Morecambe còn vượt xa California".

Tyson Luke Fury và vợ

Tyson Fury tên thật là Tyson Luke Fury, sinh ngày 12/8/1988 tại Manchester trong một gia đình người Di cư Ireland. Anh chào đời thiếu tháng, nặng chưa tới 500g, tưởng chừng khó qua khỏi. Cha của Tyson – ông John Fury cũng từng là võ sĩ, và chính truyền thống gia đình đã đưa cậu bé yếu ớt ngày nào bước vào con đường boxing.

Ra mắt chuyên nghiệp từ năm 2008, Fury gây ấn tượng nhờ chiều cao "khủng" 2m06 cùng khả năng di chuyển linh hoạt hiếm thấy ở hạng nặng. Bước ngoặt lớn nhất là năm 2015, khi anh đánh bại Wladimir Klitschko để giành loạt đai vô địch thế giới. Tuy nhiên, ánh hào quang không che mờ được bóng tối: Fury từng lao đao vì trầm cảm, nghiện rượu và suýt từ bỏ sự nghiệp.

Điều phi thường là anh đã trở lại, mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Trận hòa "gây tranh cãi" với Deontay Wilder năm 2018 rồi chiến thắng hủy diệt năm 2020 giúp Fury đoạt lại đai WBC, trở thành tượng đài sống của boxing hiện đại.

Dù vậy, sự nghiệp cũng không thiếu biến động. Năm 2024, Fury để thua Oleksandr Usyk trong trận thống nhất các đai hạng nặng, rồi tiếp tục thất bại ở trận tái đấu. Đầu 2025, anh bất ngờ tuyên bố giải nghệ, nhưng ngay sau đó lại úp mở chuyện trở lại võ đài, thậm chí rộ tin sắp có "siêu đại chiến" trị giá 300 triệu bảng với Anthony Joshua.