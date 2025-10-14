Võ sĩ pencak silat TPHCM giành HCV giải Vô địch Đông Nam Á

Các thành viên của đơn vị TPHCM góp mặt ở đội tuyển pencak silat Việt Nam dự tranh giải Vô địch Đông Nam Á 2025

Đội tuyển pencak silat Việt Nam với 14 tuyển thủ tranh tài giải Vô địch Đông Nam Á 2025, đồng thời là giải tiền SEA Games 33, diễn ra từ ngày 10 tới 15-10 tại Songkhla (Thái Lan). Trong đó, đơn vị TPHCM đóng góp 1 HLV, 2 VĐV trong đội hình này.

Trải qua vòng loại, bán kết, chung kết, võ sĩ Võ Thanh Hiếu xuất sắc vô địch hạng cân 60–65kg nam để mang về tấm HCV chung cuộc. Ngoài ra, Huỳnh Tấn Tài giành thêm tấm HCĐ hạng cân 65–70kg nam, khép lại một kỳ giải thành công của đội tuyển.

Thông tin từ Thái Lan, Phụ trách môn pencak silat TPHCM Trần Huỳnh Thanh Quốc không giấu được sự vui mừng: "Đây là thành tích đáng tự hào cho pencak silat TPHCM, góp sức mình cùng thành công chung của đội tuyển Việt Nam. Đây là một giải đấu quan trọng, để ban huấn luyện kiểm tra, rà soát và tập trung vào lực lượng võ sĩ chuẩn bị tham dự SEA Games 33".