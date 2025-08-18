Võ sĩ Nhật Bản bị đối thủ Trung Quốc hạ gục trong 13 giây, rời sân bằng cáng

Video Emunanjia hạ gục Gaku Sakamoto trong 13 giây

Ngày 15/8, giải đấu YFU86 đã diễn ra tại Trịnh Châu, Trung Quốc . Trong số 7 thành viên của đội Trung Quốc đại diện cho YFU, có 6 người giành chiến thắng. Đặc biệt võ sĩ MMA Trung Quốc tên Emunanjia (Nga Mộc Nam Gia) gây sốc khi chỉ mất 13 giây để đánh bại đối thủ Nhật Bản, Gaku Sakamoto, giành chiến thắng nhanh nhất trong đêm.

Sau vài pha trao đổi đòn, Gaku Sakamoto ngã gục xuống và Emunanjia nhân cơ hội bồi thêm 1 cú đấm trước khi giành chiến thắng. Gaku Sakamoto sau đó đã phải rời sân bằng cáng sau khi dính đòn.

Trước trận đấu, Emunanjia đã tuyên bố hùng hồn rằng anh sẽ kết thúc trận đấu bằng một pha knock-out, nhưng không ai ngờ anh lại thực hiện lời hứa bằng một chiến thắng chớp nhoáng như vậy.

Emunanjia hạ đo ván đối thủ một cách chớp nhoáng

Theo Tapology, Emunanjia có thành tích 6 thắng, 2 hòa và 1 thua. Trong khi đó, Gaku Sakamoto có thành tích 3 thắng và 2 thua trước khi bại dưới tay của Emunanjia.

Trước thềm trận đấu, Sohu giới thiệu võ sĩ Emunanjia trưởng thành từ lò Enbo Fight Club – đã gây ấn tượng mạnh với chuỗi 3 trận thắng liên tiếp tại YFU.

Trong khi đó, Gaku Sakamoto lên sàn chuyên nghiệp từ năm 15 tuổi, nổi tiếng với khả năng đánh đứng bùng nổ, chính xác và giàu sức mạnh. Đáng chú ý, cả Emunanjia và Gaku Sakamoto đều có phong cách khá giống nhau: tấn công chớp nhoáng, tìm cách kết thúc đối thủ trong thời gian ngắn nhất.

Emunanjia và Gaku Sakamoto có nhiều điểm giống nhau về lối đánh

Sau trận đấu, Gaku Sakamoto chia sẻ trên trang Instagram cá nhân : “Khi nhìn lại trận đấu, có rất nhiều điều tiếc nuối và cảm giác “giá mà mình làm được cái này cái kia”, nhưng suy cho cùng là vì mình vẫn còn yếu thôi! Tôi sẽ không cúi đầu. Giờ thì tôi đã hiểu rõ phong cách mà mình cần theo đuổi trong tương lai. Trận đấu lần này đã cho tôi học hỏi được rất nhiều và là một trải nghiệm vô cùng quý giá”.