Võ sĩ muay Thái chỉ dùng 2 đòn khiến đối thủ người Pháp ngã gục

Trận đấu giữa Worapon Lukjaoporongtom (Thái Lan) và Arthur Brossier theo thể thức muay Thái hạng bantamweight (hạng gà) là tâm điểm của ONE Friday Fights 145 diễn ra tại Bangkok, Thái Lan hôm 6/3. Võ sĩ chủ nhà giành chiến thắng knock-out kỹ thuật (TKO) sau chưa đầy 2 phút.

Video: Worapon hạ gục Brossier

Trước trận đấu Worapon tuyên bố sẽ hạ gục đối thủ bằng những đòn đánh đậm kỹ thuật muay Thái. Tay đấm 23 tuỏi thực hiện đúng lời hứa này trước sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả tại sân vận động Lumpinee. Anh dùng đúng đòn đá cầu vồng nhằm vào đầu đối thủ để tạo ra bước ngoặt, giống như cách Worapon từng hạ gục Soe Lin Oo (Myanmar) trong trận đấu gần nhất.

Cú đá khiến Brossier loạng choặng ngã ra sàn đấu lần đầu tiên. Trước đó, tay đấm người Pháp chủ động dồn ép, đẩy Worapon về góc đài và chủ động thực hiện các đòn cận chiến nhưng không hiệu quả. Pha phản đòn bất ngờ của võ sĩ Thái Lan khiến cục diện trận đấu thay đổi.

Cú đá thay đổi cục diện trận đấu.

Brossier vẫn kịp đứng dậy trước khi trọng tài đếm hết, tay đấm người Pháp rõ ràng chịu ảnh hưởng từ đòn đánh mạnh của đối thủ. Không lâu sau đó, ngôi sao người Thái thực hiện cú knockdown thứ hai và cũng là cuối cùng. Anh dùng tay phải giữ đối thủ và tung ra một cú chỏ tay trái.

Cú đánh trúng đích ở thời điểm 1 phút 56 giây của hiệp đấu mở màn, khép lại chiến thắng knock-out cho Worapon. Hạ gục Brossier ngay trong hiệp 1, tay đấm người Thái giành chiến thắng thứ 70 trong sự nghiệp chuyên nghiệp và tiến gần hơn tới bản hợp đồng trị giá 100.000 USD của ONE Championship.