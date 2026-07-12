Võ sĩ MMA Việt Nam phản đòn cực nhanh hạ gục đối thủ Trung Quốc

Võ sĩ Việt Nam Nguyễn Hữu Hân khiến Thẩm Long gục ngã bằng màn phản đòn chính xác và chuỗi ground-and-pound quyết định tại Lion Championship 33.

Tối 11/7 tại Cung thể thao Quần Ngựa (Hà Nội), sự kiện MMA Lion Championship 33 khép lại với loạt trận hấp dẫn. Tâm điểm của sự kiện là màn trình diễn bùng nổ của Nguyễn Hữu Hân khi đánh bại Shen Long (Thẩm Long) bằng knock-out kỹ thuật, trong khi Nguyễn Vũ Quỳnh Hoa bảo vệ thành công đai vô địch hạng 52kg nữ.

Ở cặp đấu tâm điểm thuộc hạng 65kg, Nguyễn Hữu Hân nhập cuộc tự tin, liên tục khai thác sở trường đánh đứng với những cú đá xoay người uy lực. Bước sang hiệp 2, khi võ sĩ Trung Quốc chủ động dồn ép, Hữu Hân tung pha phản đòn chuẩn xác, quật ngã đối thủ trước khi tung chuỗi đòn ground-and-pound quyết định, buộc trọng tài phải cho dừng trận đấu và mang về chiến thắng knockout kỹ thuật.

Một trong những trận đấu được chờ đợi của đêm thi đấu là màn tranh đai hạng 52kg nữ giữa Nguyễn Vũ Quỳnh Hoa và Lò Thị Phung . Nhà đương kim vô địch tiếp tục phát huy thế mạnh ở khả năng chống vật, khóa siết và đánh đứng tầm xa. Dù Lò Thị Phung vùng lên mạnh mẽ với nhiều đòn tay uy lực, Quỳnh Hoa vẫn giành chiến thắng tính điểm không đồng thuận, bảo vệ thành công đai vô địch hạng 52kg nữ LION Championship.

Nguyễn Hữu Hân (Đỏ) đánh bại Shen Long (Thẩm Long) bằng knock-out kỹ thuật.

Trước đó, Nguyễn Hoàng Thạch gặp nhiều khó khăn trước cựu vô địch Wu Lin Feng Gao Long Jie (Cao Long Kiệt). Võ sĩ Trung Quốc kiểm soát thế trận bằng khả năng phản đòn và đánh nằm hiệu quả, giành chiến thắng bằng tính điểm đồng thuận sau ba hiệp.

Ở chiều ngược lại, Nguyễn Thành Thoan mang về niềm vui cho đội chủ nhà khi vượt qua Shama Yige (Sa Mã Dĩ Cách) bằng tính điểm đồng thuận ở hạng 56kg. Dù đối thủ thi đấu kiên cường và liên tục đáp trả, Thành Thoan tạo khác biệt nhờ khả năng đa dạng hoá các phương án tấn công ở hiệp cuối cùng và những giây “dog fight” thương hiệu.

Nguyễn Văn Lâm cũng có thời điểm gây khó khăn cho Shen Zhong Hao (Thẩm Trung Hào) sau tình huống lật ngược thế cờ ở hiệp một. Tuy nhiên, võ sĩ Trung Quốc tận dụng tốt những pha quật ngã và khả năng kiểm soát trên sàn để giành chiến thắng bằng tính điểm đồng thuận.

Ngoài các màn so tài quốc tế, sự kiện còn chứng kiến nhiều trận đấu đáng chú ý giữa các võ sĩ Việt Nam. Hoàng Tiến Trung có màn ra mắt thành công khi đánh bại Phạm Văn Hào bằng tính điểm không đồng thuận sau ba hiệp.

Ở hạng 70kg, Trần Minh Trung tạo dấu ấn với màn lội ngược dòng trước Nguyễn Tuấn Phong. Sau khi bị rách vùng mắt bởi cú đấm của đối thủ, Minh Trung tận dụng thời cơ tung liên tiếp tung ra hai cú móc trái chính xác, kết thúc hoàn toàn trận đấu với một chiến thắng knockout.

Đinh Văn Khuyến cũng có chiến thắng tính điểm đồng thuận trước Lê Huy Hoàng sau màn đôi công hấp dẫn, trong khi Bạch Văn Nghĩa vượt qua Danh Quốc bằng tính điểm đồng thuận sau trận đấu giằng co kéo dài ba hiệp.

Theo kế hoạch, sự kiện tiếp theo của Lion Championship là LC34 sẽ diễn ra ngày 15/8 tại TP.HCM.