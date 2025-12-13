  Về trang chủ

Võ sĩ Lào "đen" hết mức, liên tục bị đá vào chỗ hiểm, không đánh tự thua

Dù đã chiến đấu hết sức hấp dẫn với đối thủ tới từ Myanmar nhưng chung cuộc, võ sĩ Lào phải bỏ sân chơi vì… quá đau ở vùng hiểm.

Chiều nay đã diễn ra trận đấu kick-boxing rất đáng chú ý giữa 2 võ sĩ Lào (Soukkhaseum Sitthachak) và Myanmar (Thein Soe).

Trong hiệp thi đấu thứ nhất và thứ hai, 2 võ sĩ cống hiến lối chơi tấn công cực kỳ quyết liệt, máu lửa, liên tục lao vào nhau để tung đòn.

Dù vậy, tới đầu hiệp ba, khi giơ chân thủ thế và hạ xuống, Thein Soe bất ngờ va vào vùng hiểm của Soukkhaseum Sitthachak khiến võ sĩ Lào cực kỳ đau đớn. Dù đã nhận được sự chăm sóc của nhân viên y tế, Soukkhaseum Sitthachak vẫn không thể tiếp tục thi đấu và cuối cùng, Thein Soe giành chiến thắng, do được xác nhận là không cố tình đá vùng hiểm đối phương.

Trước khi kết thúc theo cách dở khóc dở cười, trận đấu của 2 võ sĩ đã diễn ra rất hấp dẫn, quyết liệt.

Đáng chú ý, thực tế ở hiệp một, Thein Soe cũng đã từng vô tình đá vào vùng hiểm của Soukkhaseum Sitthachak khiến võ sĩ Lào đau đớn. Khi đó, Soukkhaseum Sitthachak vẫn còn có thể gắng gượng thi đấu tiếp nhưng đến lần thứ hai thì không thể.

Là người thắng cuộc nhưng theo cách oái oăm, Thein Soe cũng rất ngơ ngác và chẳng hề vui mừng.

