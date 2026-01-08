Võ sĩ khiếu nại xử ép ở SEA Games 33, ban tổ chức từ chối giải quyết

Môn muay Thái SEA Games 33 gây ra nhiều tranh cãi về kết quả các trận đấu. Chính các đại diện của chủ nhà Thái Lan thể hiện sự bức xúc vì cho rằng bản thân bị xử ép theo kịch bản được dàn dựng từ trước để chia huy chương cho các vận động viên khác

Mới đây, ông bầu Nuttadaj Vachirarattanawong và nữ võ sĩ Mongkutpetch Phetprapha gửi đơn khiếu nại về trận thua 28-29 trước võ sĩ Philippines Islay Erika Bomogao ở chung kết hạng cân 45 kg nữ. Tuy nhiên, các cơ quan có thẩm quyền từ chối giải quyết.

Ông Sakchai Tapsuwan, Chủ tịch Liên đoàn Muay Thái nghiệp dư Thái Lan và cũng là Chủ tịch IFMA (Liên đoàn Muay Thái Quốc tế), khẳng định không có việc thao túng hay gian lận huy chương vàng tại SEA Games 33, dù thừa nhận việc chấm điểm có phần gây tranh cãi. Đáng chú ý, phía võ sĩ Mongkutpetch nộp đơn phản đối nhưng không được chấp nhận do có thiếu sót trong khâu tổ chức, cụ thể là thiếu video quay lại để xem xét.

Trước động thái này, ông bầu Nuttadaj của nữ võ sĩ Muay Mongkutpetch thể hiện sự tức giận và cho rằng ông Sakchai Tapsuwan nên từ chức. “Kết quả đã được quyết định, không thể phản đối, nhưng vấn đề là ông ấy (Sakchai Tapsuwan) hoàn toàn không hề bị ảnh hưởng gì ”, Nuttadaj tuyên bố.

“Điều tôi đặt câu hỏi là, Sakchai Tapsuwan có cảm thấy xấu hổ không, trong vai trò Chủ tịch Liên đoàn Muay Thái nghiệp dư, khi giải đấu do ông tổ chức bị xã hội lên án vì thái độ thờ ơ của ông? Sakchai Tapsuwan đã nắm giữ vị trí này lâu và nhiều người tin rằng ông chỉ là Chủ tịch danh nghĩa, còn người điều hành thực sự là người nước ngoài, đúng hay không?”, ông bầu Nuttadaj viết trên trang cá nhân.

“Theo tôi, ông ta đã mất hoàn toàn tính hợp pháp kể từ khi tổ chức kỳ SEA Games gây xôn xao này và tôi kêu gọi ông ta từ chức để chịu trách nhiệm”, Nuttadaj nhấn mạnh.

Ngày 6/1, ông Sakchai cùng Ban điều hành Liên đoàn Muay Thái nghiệp dư gặp Pimol Srivikrom, Chủ tịch Ủy ban Olympic Thái Lan, để làm rõ khiếu nại của vận động viên Mongkutpetch về kết quả chấm điểm không công bằng. Cuộc họp xác định vấn đề xuất phát từ thiếu sót trong quản lý của Ban kỹ thuật.

Sau cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban Olympic Thái Lan Pimol Srivikrom cho biết: “Sau sự việc này, Ủy ban Olympic Thái Lan sẽ gửi đơn khiếu nại tới Liên đoàn Muay Thái châu Á (FAMA) và gửi bản sao tới Liên đoàn Muay Thái Quốc tế (IFMA) để điều tra chung. Mục tiêu là ngăn ngừa các sự cố và sai sót tương tự xảy ra trong tương lai, đặc biệt tại SEA Games ở Malaysia trong hai năm tới. Chúng tôi hy vọng duy trì và nâng cao tiêu chuẩn chấm điểm Muay Thái:.

Ngày 17/12/2025, nữ võ sĩ Mongkutpetch thất bại 28-29 trước đối thủ người Philippines Islay Erika Bomogao trong sự bất bình của khán giả. Theo tờ Matichon , cổ động viên, bình luận viên cũng như các chuyên gia cho rằng Mongkutpetch xứng đáng giành chiến thắng, nhưng kết quả chấm điểm của giám định viên và trọng tài là ngược lại.

Đáng chú ý, cũng tại Bán kết hạng cân 45kg nữ, Hoàng Khánh Mai của Việt Nam cũng gặp chính Islay Erika Bomogao. Ban huấn luyện đội tuyển Muay Việt Nam đã phản ứng quyết liệt với trọng tài và yêu cầu Khánh Mai rời sàn thi đấu vì nghi vấn bị xử ép.