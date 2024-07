Chiều nay (27/7), Hoàng Thị Tình bước vào tranh tài ở môn Judo hạng cân dưới 48kg. Đối thủ của vận động viên người Việt Nam là Oumaima Bedioui (hạng 38 thế giới) đến từ Tunisia.

Hoàng Thị Tình đã chơi rất cố gắng, nhưng do sự chênh lệch về trình độ so với đối thủ nên đại diện của Việt Nam đã bị đối thủ vượt lên dẫn 1-0 sau khi để Oumaima Bedioui ghi được 1 điểm Waza-ari. Sau đó, Hoàng Thị Tình đã thi đấu nỗ lực, nhưng do đối thủ phòng ngự tốt nên vận động viên của Việt Nam không thể ra đòn.

Võ sĩ Hoàng Thị Tình (trắng) thua sát nút ở Olympic 2024.

Trong thời điểm trận đấu còn hơn 30 giây, Bedioui suýt nữa đã thắng Hoàng Thị Tình khi được tính điểm Ippon ở đòn vật của mình. Tuy nhiên, sau khi tham khảo quyết định, trọng tài xác định vận động viên của Tunisia mắc lỗi.

Chung cuộc, Hoàng Thị Tình nhận thất bại sát nút 0-1 trước Oumaima Bedioui của Tunisia, qua đó dừng bước ở Olympic 2024.