Võ sĩ boxing gây choáng váng với tiết lộ uống sữa vợ để tăng lực

Võ sĩ boxing người Úc Nikita Tszyu từng khiến cả làng boxing choáng váng khi tiết lộ chế độ dinh dưỡng đặc biệt của mình trong 1 chương trình truyền hình.

Trước trận đấu với Lulzim Ismaili vào ngày 20/8/2024, Nikita tiết lộ vợ anh vừa sinh con hồi tháng 6/2024 và anh ta thường xuyên lấy sữa của vợ để uống trước mỗi trận đấu lớn. Anh cho biết nó mang lại cho mình một "nguồn năng lượng điên rồ".

Ngay sau khi câu chuyện lan truyền, nhiều bác sĩ và chuyên gia thể thao tại Úc đồng loạt lên tiếng cảnh báo. Không có bằng chứng nào cho thấy việc uống sữa mẹ giúp tăng hiệu suất thể thao. Những tuyên bố đó chỉ là cảm giác chủ quan, 1 hiệu ứng tâm lý chứ không liên quan đến yếu tố sinh học.

Còn thực tế, nếu uống sữa mẹ thật sự giúp tăng lực, thì có lẽ Cơ quan chống doping thế giới (WADA) giờ đã phải thêm "Sữa mẹ" vào danh sách chất cấm rồi!