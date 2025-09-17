Vợ sắp cưới của Ronaldo lộ vòng 2 lùm lùm nghi mang bầu lần 3

Mới đây, Georgina Rodriguez – vợ sắp cưới của Cristiano Ronaldo trở thành tâm điểm chú ý khi xuất hiện tại một sự kiện thời trang. Người đẹp Tây Ban Nha diện váy đen ôm sát, khoe vóc dáng gợi cảm. Tuy nhiên, điều khiến công chúng bàn tán nhiều hơn cả chính là vòng 2 lùm lùm bất thường, dấy lên tin đồn cô có thể đang mang thai.

Bạn gái Ronaldo xuất hiện với vòng 2 lùm lùm

Trong loạt ảnh được chia sẻ, Georgina liên tục nở nụ cười hạnh phúc, khoe nhẫn kim cương khủng trên tay. Dù chưa có phát ngôn chính thức nào, nhưng khoảnh khắc này nhanh chóng làm cộng đồng mạng liên tưởng đến khả năng cặp đôi chuẩn bị đón thêm thành viên mới.

Đáng chú ý, chỉ cách đây không lâu, CR7 đã chính thức cầu hôn Georgina sau nhiều năm gắn bó. Khoảnh khắc "ông vua sân cỏ" trao nhẫn khiến người hâm mộ bùng nổ, cho rằng đây là cái kết đẹp cho chuyện tình viên mãn kéo dài gần một thập kỷ. Với việc đám cưới đang đến gần, những đồn đoán về vòng 2 khác lạ của Georgina càng khiến người hâm mộ tò mò và háo hức chờ đợi tin vui.

Ronaldo đã cầu hôn Georgina

Nàng WAG qua camera một góc khác



