Georgina Rodríguez, bạn gái lâu năm và giờ đây là vợ sắp cưới của Cristiano Ronaldo, đang trải qua giai đoạn được chú ý bậc nhất trong cuộc đời. Sau khi chính thức nhận lời cầu hôn của siêu sao bóng đá, cô liên tiếp xuất hiện tại nhiều sự kiện quốc tế, trở thành tâm điểm truyền thông bởi cả tình yêu lẫn phong cách thời trang.

Tâm điểm chú ý càng lớn hơn khi Georgina xuất hiện tại Liên hoan phim Venice lần thứ 82 vào cuối tháng 8. Trên thảm đỏ, cô chọn váy ren đen ôm sát, khoe vóc dáng quyến rũ, kết hợp cùng loạt trang sức kim cương chói sáng. Nổi bật nhất chính là chiếc nhẫn đính hôn trị giá hàng triệu USD. Dù nhận được vô số ống kính hướng về phía mình, Georgina cũng vướng không ít ý kiến trái chiều. Một số khán giả cho rằng cô tạo dáng hơi lặp lại, “khoe nhẫn quá nhiều”, trong khi người khác lại bênh vực, khẳng định đó là niềm hạnh phúc chính đáng của một người phụ nữ vừa đính hôn.

Khoảnh khắc khoe nhẫn kim cương của vợ Ronaldo

Không dừng lại ở Venice, chỉ vài tuần sau, Georgina tiếp tục góp mặt tại bữa tiệc gây quỹ Caring for Women ở New York. Lần này, cô chọn váy đen strapless, vẫn không quên điểm xuyết bằng nhẫn kim cương lấp lánh cùng vòng cổ sang trọng. Dù ở đâu, người đẹp gốc Argentina cũng chứng minh sức hút của mình, sánh ngang với các ngôi sao giải trí quốc tế.

Cô nàng tiếp tục gây chú ý với màn khoe kim cương ở một sự kiện khác

Vợ Ronaldo với cách tạo dáng khoe tay đeo nhẫn

Việc Georgina Rodriguez gây tranh cãi trên thảm đỏ không phải là điều quá mới lạ. Trước đây, cô nhiều lần trở thành chủ đề nóng bởi phong cách ăn mặc táo bạo và lối sống xa xỉ. Tuy nhiên, lần này mức độ chú ý tăng cao hơn bởi yếu tố "chiếc nhẫn đính hôn Ronaldo tặng.

Đằng sau vẻ ngoài hào nhoáng ấy, Georgina vẫn giữ cho mình một cuộc sống gia đình ấm áp. Cô thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc đời thường trên Instagram từ tập luyện cùng các con, những chuyến đi chơi giản dị, hay lời động viên Ronaldo trong các trận đấu quan trọng. Là mẹ của 5 đứa trẻ (trong đó có con riêng của Ronaldo và con chung), Georgina nhiều lần nhấn mạnh rằng gia đình là điểm tựa lớn nhất của cô. Chính sự cân bằng này giúp hình ảnh Georgina trở nên gần gũi hơn, không chỉ là một gương mặt đẹp trên thảm đỏ.

Vợ Ronaldo đời thường chăm sóc các con

Hồi giữa tháng 8, Georgina gây bất ngờ khi khoe chiếc nhẫn đính hôn kim cương “khủng” trên Instagram kèm dòng chia sẻ: “Yes I do. In this and in all my lives” (Em đồng ý. Trong cuộc đời này và mọi cuộc đời khác). Khoảnh khắc ấy khép lại nhiều năm đồn đoán, chính thức đưa mối tình từ năm 2017 bước sang trang mới. Với Georgina, chiếc nhẫn không chỉ là món trang sức xa xỉ mà còn là biểu tượng cho sự gắn bó dài lâu cùng Ronaldo, người cô đã cùng xây dựng tổ ấm suốt gần một thập kỷ.