Vợ sắp cưới của Ronaldo chính thức lên tiếng sau khi bị mạo danh trên Facebook, làm rõ vụ status "Bye Bye Argentina" gây bão

Sau nhiều giờ bị cư dân mạng công kích vì bài đăng "Bye Bye Argentina" lan truyền trên mạng xã hội, Georgina Rodríguez cuối cùng đã chính thức lên tiếng.

Chỉ một ngày sau trận chung kết World Cup 2026 giữa Tây Ban Nha và Argentina, Georgina Rodríguez bất ngờ trở thành cái tên được nhắc đến dày đặc trên mạng xã hội, không phải vì Cristiano Ronaldo mà bởi một bài đăng gây tranh cãi.

Mọi chuyện bắt đầu từ một tài khoản Facebook có dấu tick xanh mang tên Georgina Rodríguez đăng dòng trạng thái ngắn gọn: "Bye Bye Argentina", kèm biểu tượng cười. Bài viết nhanh chóng được chụp màn hình và lan truyền với tốc độ chóng mặt trên Facebook, Threads và X, khiến nhiều người tin rằng đây là phản ứng thật của bạn gái Ronaldo sau khi Argentina thất bại trước Tây Ban Nha.

Georgina bị mạo danh tài khoản Facebook, đăng status cà khịa Argentina gây bão MXH (Ảnh: IGNV)

Không ít CĐV Argentina đã tràn vào chỉ trích Georgina, cho rằng cô công khai hả hê trước thất bại của đội tuyển quê hương. Điều này càng khiến dư luận bất ngờ bởi Georgina sinh ra tại Buenos Aires (Argentina), đồng thời vẫn duy trì mối quan hệ thân thiết với Antonela Roccuzzo - vợ của Lionel Messi.

Tuy nhiên, chỉ ít giờ sau, Georgina đã chính thức lên tiếng trên Instagram có 76 triệu người theo dõi. Cô viết bằng tiếng Tây Ban Nha: "Chào buổi sáng. Hiện có một tài khoản Facebook đang mạo danh tôi. Tôi đã liên hệ với đội ngũ Meta để giải quyết sự việc này trong thời gian sớm nhất. Cảm ơn mọi người đã luôn báo cho tôi biết và cảm ơn sự ủng hộ của các bạn. Yêu mọi người".

Động thái này được xem là lời phủ nhận trực tiếp đối với bài đăng "Bye Bye Argentina" đang gây bão trên mạng xã hội. Thực tế, trước khi Georgina lên tiếng, nhiều người đã phát hiện tài khoản Facebook nói trên không phải của cô. Mặc dù sở hữu dấu xác minh Meta verified cùng khoảng 1,6 triệu người theo dõi, nhưng theo mục Page Transparency (Tính minh bạch của Trang), tài khoản này được tạo từ năm 2022 dưới tên Chrisos Mandas, sau đó mới đổi tên thành Georgina Rodríguez vào tháng 7/2025. Từ đó đến nay, trang liên tục đăng tải hình ảnh của Georgina và Cristiano Ronaldo, khiến không ít người nhầm tưởng đây là tài khoản chính chủ.

Vợ sắp cưới của Ronaldo đã chính thức lên tiếng về việc bị mạo danh tài khoản (Ảnh chụp màn hình từ IGNV)

Đây cũng không phải lần đầu trang này gây hiểu lầm. Trước đó, tài khoản từng đăng nhiều nội dung được cho là phát ngôn hoặc quan điểm của Georgina dù không có xác nhận từ cô. Georgina hiện không sở hữu tài khoản Facebook hay X. Cô chỉ hoạt động trên Instagram với hơn 76 triệu người theo dõi và Threads với hơn 11 triệu người theo dõi. Chính vì vậy, mọi nội dung lan truyền từ tài khoản Facebook mạo danh đều không phải phát ngôn chính thức của bạn gái Cristiano Ronaldo.

Đáng chú ý, bài đăng đầu tiên của Georgina sau trận chung kết World Cup không hề nhắc đến Argentina. Thay vào đó, cô chia sẻ thông điệp chúc mừng tuyển Tây Ban Nha đăng quang, phù hợp với việc cô mang hai quốc tịch Argentina và Tây Ban Nha, đồng thời lớn lên tại Tây Ban Nha.