Vợ Ronaldo tự tin diện đồ sexy dù bị miệt thị ngoại hình: 10 năm trước là nhân viên bán hàng, hiện tại đã khác

Georgina Rodríguez với tâm thế mới khi trở lại nơi nên duyên với Roaldo.

Vợ mới cưới của siêu sao Ronaldo - người đẹp Georgina Rodríguez tại buổi ra mắt bộ sưu tập mới của Gucci đã trở thành một trong những tâm điểm chú ý của người hâm mộ. Không chỉ gây ấn tượng bởi gu thời trang sắc sảo, sự xuất hiện của người đẹp sinh năm 1994 còn mang ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu một "vòng lặp định mệnh" đầy cảm hứng trong sự nghiệp và cuộc đời cô.

Xuất hiện trước ống kính truyền thông quốc tế, Georgina lựa chọn phong cách tối giản nhưng vô cùng quyền lực với nguyên cây đồ da sắc đen. Cô diện chiếc áo khoác da dáng ôm cổ cạp đính kèm chân váy ngắn đồng điệu, kết hợp hài hòa cùng giày cao gót cổ điển và chiếc túi xách da cao cấp. Thần thái tự tin, sang trọng cùng lối trang điểm sắc nét đã giúp cô khẳng định vị thế của một biểu tượng thời trang toàn cầu trên hàng ghế VIP, bên cạnh dàn đại sứ và khách mời ngôi sao thế giới. Georgina xuất hiện sau thời điểm cách đây không lâu cô đối mặt với áp lực dư luận khi trở thành mục tiêu công kích của những kẻ miệt thị ngoại hình. Dù vậy, vợ Roanldo vẫn cực tự tin khi xuất khiện trước công chúng sau khi được siêu sao Bồ Đào Nha đứng ra bảo vệ công khai trước dư luận.

Georgina xuất hiện tự tin, rạng rỡ

Đáng chú ý, tròn một thập kỷ trước, trước khi trở thành ngôi sao truyền hình thực tế và nữ doanh nhân sở hữu hàng chục triệu người theo dõi, Georgina từng là một nhân viên bán hàng lặng lẽ tại cửa hàng Gucci ở Madrid. Chính tại không gian ấy vào năm 2016, cuộc đời cô đã bước sang trang mới sau cuộc gặp gỡ định mệnh với siêu sao bóng đá Cristiano Ronaldo.

Từ một cô gái trẻ đứng sau quầy tư vấn sản phẩm, Georgina Rodríguez hôm nay trở lại Gucci với tư cách khách mời danh dự hàng đầu. Trước khi xuất hiện trên thảm đỏ, Georgina còn khiến gân tình trầm trồ với khoảnh khắc trang điểm ngay trên chiếc chuyên cơ triệu đô của Ronaldo. Thời điểm hiện tại, chiếc chuyên cơ này được cô sử dụng thường xuyên, thậm chí tên CR7 bên ngoài còn đã được đổi tên thành thương hiệu thời trang của Georgina. Vậy mới thấy Ronaldo yêu chiều vợ thế nào.

Georgina trang điểm ngay trên chuyên cơ triệu đô của Ronaldo

Ronaldo và vợ cưới nhau sau 10 năm

Sau gần một thập kỷ bên nhau, Cristiano Ronaldo và Georgina Rodríguez đã chính thức nâng tầm mối quan hệ bằng một đám cưới kín đáo, ấm cúng tại thị trấn ven biển Cascais (Bồ Đào Nha) vào tháng 8 năm 2026. Trở thành vợ chồng hợp pháp, cặp đôi lựa chọn lối sống riêng tư nhưng ngập tràn hạnh phúc, thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc bình yên bên tổ ấm nhỏ cùng 5 người con. Hiện tại, gia đình siêu sao Bồ Đào Nha vẫn tiếp tục định cư tại Riyadh (Ả Rập Xê Út) để hỗ trợ sự nghiệp thi đấu của Ronaldo trong màu áo Al-Nassr. Trên khán đài, Georgina luôn là hậu phương vững chắc, có mặt trong mọi trận đấu quan trọng để cổ vũ chồng. Không chỉ viên mãn trong đời sống gia đình, danh xưng "vợ Ronaldo" còn giúp sự nghiệp cá nhân của Georgina thăng hoa rực rỡ, cô khẳng định vị thế một biểu tượng thời trang độc lập, liên tục phủ sóng trên hàng ghế VIP của các nhà mốt xa xỉ hàng đầu thế giới và điều hành các dự án kinh doanh riêng đầy thành công.