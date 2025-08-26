Vợ Quế Ngọc Hải bồng bế 3 con đi tránh bão, tâm sự chạnh lòng: "Những lúc này cần người đàn ông ở nhà thật"!

Hơn 2h sáng 26/8, nàng WAG Dương Thuỳ Phương - bà xã trung vệ ĐT Việt Nam Quế Ngọc Hải - gây lo lắng khi chia sẻ tâm trạng ngày bão số 5 đổ bộ. Hoa khôi đại học Vinh một thời tâm sự: "Nhà ai thấy cũng hoang tàn mà sợ. Mấy mẹ con không dám ở nhà, giờ không mạng để xem cam. Mong trời sáng... Ai đó cập nhật Nguyễn Đình Chiểu cho e với ạ... Đêm thật dài".

Nhà Quế Ngọc Hải nằm ở thành phố Vinh, Nghệ An. Khi nghe tin bão số 5 sẽ đổ bộ đất liền, Dương Thuỳ Phương đã vội càng đưa các con về quê nhà Hà Tĩnh. "Mấy đứa nhỏ quá nên em sợ không dám ở nhà luôn mà. Còn người còn của, chứ mấy lúc này mà chắc, mấy mẹ con còn nguy hiểm hơn".

Ngày này, Quế Ngọc Hải đang thi đấu xa nhà nên mọi chuyện chỉ có Thuỳ Phương cáng đáng và chăm sóc cho 3 con nhỏ. Cô nàng cho biết mái nhà mình cao hơn nhà hàng xóm, xung quanh toàn nhà 2 tầng, cô nàng dự đoán giếng trời nhà mình chắc đã bị bay rồi. "Lúc rời nhà vội vì sợ mưa to, cũng không thu gom chi cả, cứ bưng người đi thôi. Mong trời sáng còn về ngó nghiêng tí".

Thuỳ Phương bộc bạch với bạn bè trên Facebook: "Những lúc này đúng cần 1 người đàn ông ở nhà thật. Nhà em toàn con nhỏ, chồng không ở nhà nên cũng về ông bà, còn người còn của".

Chung tâm trạng với Dương Thuỳ Phương còn có Võ Nhật Linh - vợ cầu thủ Phan Văn Đức. Cô nàng thức đến 3h sáng rồi nhắn nhủ vợ Quế Ngọc Hải: "Em cũng trông sáng đi xe máy vô coi chứ đi ô tô sợ cây đổ không đi được. Ngủ thôi mai có sức mà dọn sau bão".