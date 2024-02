Trên trang cá nhân nàng WAG Võ Nhật Linh khoe nhan sắc xinh đẹp đón năm mới. Không hổ danh là hotgirl xứ Nghệ, vợ Phan Văn Đức dù đã có hai bé nhưng vóc dáng và gương mặt vẫn xinh đẹp như hồi con gái. Thậm chí vợ của tiền vệ sinh năm 1996 còn có nét đằm thắm, dịu dàng hơn.

Gia đình Phan Văn Đức - Võ Nhật Linh

Võ Nhật Linh gây chú ý khi sở hữu cuộc sống sang chảnh, sự nghiệp kinh doanh thành công và được chồng yêu thương, chiều chuộng. Là mẹ hai con, bận rộn với việc chăm sóc gia đình nhưng bà xã của cầu thủ Phan Văn Đức vẫn giữ được vẻ ngoài mảnh mai, quyến rũ và ngày càng trẻ trung, năng động.

Cô từng có thời gian theo học chuyên ngành Sư phạm Giáo dục mầm non tại Cao đẳng Sư phạm Nghệ An. Trải qua khoảng thời gian công khai mối quan hệ tình cảm với nhiều sóng gió, Văn Đức - Nhật Linh quyết định về chung một nhà vào đầu năm 2020. Cặp đôi nhanh chóng đón tin vui và có hai nhóc tỳ kháu khỉnh. Hiện tại, Nhật Linh đã nghỉ công việc dạy mầm non. Cô nàng tập trung cho việc kinh doanh và chăm sóc gia đình nhỏ.

Võ Nhật Linh sở hữu gương mặt không góc chết

Dù đã sinh con nhưng Nhật Linh vẫn giữ vóc dáng xinh đẹp, thon gọn