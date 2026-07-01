Vợ Messi "vượt mặt" bạn gái Ronaldo về độ phủ sóng đỉnh nhất World Cup 2026

Vì sao người theo dõi vợ sắp cưới của Ronaldo cao gấp đôi vợ Messi nhưng Antonella lại vượt Georgina về độ phủ sóng số 1 World Cup?

Vòng bảng World Cup 2026 khép lại không chỉ mang đến những câu chuyện trên sân cỏ mà còn tạo nên cuộc đua đặc biệt bên ngoài đường biên. Theo khảo sát của công ty phân tích dữ liệu Arquimedes dành cho GLOBO, Antonela Roccuzzo - bà xã Lionel Messi - là WAG được nhắc đến nhiều nhất trên mạng xã hội trong giai đoạn từ ngày 11 đến 26/6.

Antonela ghi nhận khoảng 53.600 lượt đề cập, vượt qua Georgina Rodríguez, bạn gái Cristiano Ronaldo, người có khoảng 38.000 lượt. Điều đáng chú ý là Georgina đang sở hữu khoảng 75 triệu người theo dõi trên Instagram, gần gấp đôi con số 40 triệu của Antonela.

Kết quả cho thấy sức hút trên mạng xã hội không chỉ phụ thuộc vào lượng người theo dõi, mà còn gắn liền với màn trình diễn của đội tuyển và tầm ảnh hưởng của các ngôi sao tại World Cup.

Georgina đưa các con đến sân cổ vũ Ronaldo trong trận cuối vòng bảng diễn ra vào sáng 28/6 (giờ Việt Nam)

Antonella cũng có mặt trên khán đài cổ vũ Messi ở trận đấu diễn ra 3 tiếng sau đó

Ở phạm vi tuyển Brazil, Bruna Biancardi - bạn gái Neymar - là cái tên tạo ra nhiều cuộc thảo luận nhất. Cô ghi nhận 31.100 lượt nhắc đến, đồng thời là người tăng lượng người theo dõi nhiều nhất trong nhóm WAG của Selecao. Tuy nhiên, báo cáo của Arquimedes cũng chỉ ra rằng mức độ được nhắc đến không đồng nghĩa với sự yêu mến. Trong số các nội dung liên quan đến Bruna, 38% mang tính trung lập, 35% tiêu cực và chỉ 27% tích cực, khiến cô trở thành nhân vật gây nhiều tranh cãi nhất.

Khảo sát được thực hiện trên các nền tảng mạng xã hội, diễn đàn và trang tin trong suốt giai đoạn vòng bảng World Cup 2026. Kết quả cho thấy, nếu Antonela Roccuzzo là WAG tạo sức hút lớn nhất trên phạm vi toàn cầu, thì tại Brazil, Bruna Biancardi vẫn là gương mặt dẫn đầu về độ phủ sóng, dù cũng là người hứng chịu nhiều ý kiến trái chiều nhất.