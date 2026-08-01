Vợ Messi không hiền: Antonella có động thái mạnh mẽ bảo vệ chồng và ĐT Argentina trước làn sóng công kích hậu World Cup 2026

Khi Messi và tuyển Argentina trở thành tâm điểm chỉ trích sau World Cup 2026, Antonella Roccuzzo đã có động thái hiếm hoi nhưng đầy cứng rắn, cho thấy cô luôn đứng về phía chồng và đội tuyển quê hương.

Vốn nổi tiếng là một trong những nàng WAGs kín tiếng nhất làng bóng đá thế giới, Antonella Roccuzzo hiếm khi tham gia vào những cuộc tranh cãi trên mạng xã hội. Tuy nhiên, khi Lionel Messi và đội tuyển Argentina liên tục trở thành mục tiêu công kích sau World Cup 2026, bà xã siêu sao Inter Miami không còn im lặng.

Thay vì đăng bài phản pháo hay trực tiếp đối đáp, Antonella lựa chọn một cách thể hiện quan điểm nhẹ nhàng nhưng không kém phần dứt khoát. Trên Instagram cá nhân có 42 triệu người theo dõi, cô đã thích và chia sẻ lại bài đăng của nữ nhà báo Connie Ansaldi với thông điệp được xem như lời đáp trả dành cho những chỉ trích từ bên ngoài hướng về Argentina: "Argentina cũng giống như một gia đình. Người trong nhà có thể cãi vã, chỉ trích nhau. Nhưng nếu có người bên ngoài đến nói xấu đất nước chúng tôi, chúng tôi sẽ cùng nhau đứng lên bảo vệ".

Ảnh: IGNV

Động thái của Antonella nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng từ hàng nghìn người dùng mạng xã hội. Valentina Cervantes - bạn gái tiền vệ Enzo Fernández - cũng bấm thích bài viết này, bên cạnh nhiều gương mặt nổi tiếng như nhà sản xuất âm nhạc Bizarrap hay nữ diễn viên Eva De Dominici.

Đây được xem là lần hiếm hoi Antonella thể hiện rõ lập trường về một vấn đề gây tranh cãi liên quan đến bóng đá. Suốt nhiều năm đồng hành cùng Messi, cô luôn xây dựng hình ảnh nhẹ nhàng, tránh xa thị phi và gần như không bình luận về các tranh cãi xoay quanh sự nghiệp của chồng.

Antonella theo sát hành trình World Cup 2026 của Messi và ĐT Argentina (Ảnh: Getty)

Tuy nhiên, sau World Cup 2026, tình hình đã trở nên khác hẳn. Trong suốt hành trình bảo vệ ngôi vương, Argentina liên tục hứng chịu những cáo buộc từ một bộ phận người hâm mộ và truyền thông quốc tế. Đội bóng của HLV Lionel Scaloni bị gán cho hàng loạt cáo buộc như được trọng tài ưu ái, hưởng lợi từ các quyết định VAR hay thậm chí bị gắn mác "gian lận". Một số tranh cãi khác còn lan sang những vấn đề ngoài chuyên môn.

Làn sóng công kích kéo dài khiến nhiều thành viên đội tuyển lần lượt lên tiếng. Trước Antonela, Rodrigo De Paul đã đăng tải tâm thư dài trên Instagram sau khi Argentina lỡ hẹn với chức vô địch. Tiền vệ sinh năm 1994 thừa nhận nỗi đau khi không thể mang cúp vàng thế giới trở lại quê nhà, đồng thời chỉ trích những "thuyết âm mưu vô căn cứ" mà anh cho rằng đã bủa vây đội tuyển suốt giải đấu.

"Tôi nhìn thấy rất nhiều người chỉ chờ chúng tôi gục ngã. Họ dựng lên đủ loại thuyết âm mưu vô căn cứ chỉ để xoa dịu nỗi thất vọng của chính mình. Nụ cười của chúng tôi khiến họ khó chịu, cách chúng tôi sống cũng khiến họ không hài lòng", De Paul viết trước khi khẳng định: "Hôm nay hơn bao giờ hết, tôi tự hào là người Argentina".

Ảnh: IGNV

Việc Antonela chia sẻ lại bài đăng được xem như sự đồng tình với thông điệp của De Paul cũng như lập trường của toàn đội tuyển Argentina. Dù không trực tiếp nhắc đến Messi, người hâm mộ đều hiểu rằng hành động của cô là lời ủng hộ dành cho chồng trong bối cảnh siêu sao 39 tuổi cũng phải đối mặt với không ít áp lực sau thất bại ở World Cup.

Không ồn ào, không tranh cãi tay đôi, Antonela vẫn cho thấy cô luôn là chỗ dựa vững chắc của Messi. Và lần này, người phụ nữ thường được biết đến với hình ảnh dịu dàng, kín tiếng đã chứng minh một điều: khi gia đình và màu cờ sắc áo bị công kích, cô sẵn sàng đứng lên bảo vệ đến cùng.