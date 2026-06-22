Vợ Messi hay bạn gái Ronaldo mới là "bà hoàng" quyền lực và giàu có nhất?

Antonela Roccuzzo và Georgina Rodríguez, hai nàng WAGs hot nhất làng bóng đá thế giới.

Không chỉ trên sân cỏ, ở hậu trường hai nàng WAGs Antonela Roccuzzo và Georgina Rodriguez cũng có cuộc đua ngầm về sức ảnh hưởng và độ giàu có. Theo dữ liệu mới nhất từ công cụ định giá định phí Lessie AI, cán cân quyền lực về tài chính, lượng người theo dõi và mức độ phủ sóng của hai bóng hồng quyền lực nhất thế giới bóng đá đã có những con số đầy bất ngờ.

Georgina Rodriguez dẫn đầu

Xét về khía cạnh truyền thông xã hội và khả năng kiếm tiền từ mạng xã hội, Georgina Rodriguez – vị hôn thê của siêu sao Cristiano Ronaldo đang tỏ ra không có đối thủ. Mỹ nhân mang hai dòng máu Tây Ban Nha - Argentina hiện là WAG được theo dõi nhiều nhất hành tinh với 73,3 triệu người theo dõi trên Instagram. Sức hút từ loạt phim thực tế đình đám "Tôi là Georgina" trên nền tảng Netflix cùng những bản hợp đồng béo bở với các nhà mốt xa xỉ đã biến trang cá nhân của cô thành một "mỏ vàng" thực sự. Ma trận định giá của Lessie AI chỉ ra rằng, mỗi bài đăng tài trợ của Georgina có giá trị thương mại ước tính lên tới 716.000 USD (khoảng hơn 18 tỷ VNĐ).

Vợ sắp cưới của Ronaldo (Ảnh: IG)

Antonela Roccuzzo cũng không kém

Trong khi đó, Antonela Roccuzzo - người vợ thanh lịch của thủ quân tuyển Argentina Lionel Messi bám đuổi ở vị trí thứ hai với 39,7 triệu người theo dõi. Dù chọn lối sống kín tiếng hơn và tập trung phần lớn thời gian cho gia đình, "nàng thơ" của Messi vẫn chứng minh đẳng cấp của một ngôi sao hạng A khi mỗi bài đăng quảng cáo trên tài khoản cá nhân của cô có giá trị ước tính lên tới 391.000 USD (khoảng gần 10 tỷ VNĐ).

Vợ Messi (Ảnh: IG)

Màn so kè tài sản

Dẫu lép vế hơn về các chỉ số tương tác mạng xã hội, Antonela Roccuzzo lại lội ngược dòng ngoạn mục ở hạng mục tài sản ròng độc lập. Nhờ những bản hợp đồng đại sứ dài hạn với các thương hiệu quốc tế danh tiếng, vợ của Messi đang sở hữu khối tài sản cá nhân ước tính khoảng 20 triệu USD. Ở phía bên kia chiến tuyến, tài sản ròng cá nhân của Georgina Rodríguez dao động từ 10 triệu đến 12 triệu USD, con số chủ yếu đến từ bản quyền hình ảnh, doanh thu từ show thực tế cá nhân và việc hợp tác với các nhãn hàng cao cấp. Tuy nhiên, nếu xét trên phương diện tổng tài sản kết hợp của hộ gia đình, cặp đôi Ronaldo - Georgina lại dẫn trước với khối tài sản khổng lồ khoảng 1,4 tỷ USD, vượt qua con số 800 - 850 triệu USD của nhà Messi - Antonela.

Antonela và Georgina (Ảnh: IG)

Cách hai nàng WAGs khẳng định vị thế

Bên cạnh những con số khô khan, sự khác biệt lớn nhất giữa hai người phụ nữ này nằm ở chiến lược xây dựng hình ảnh trước công chúng. Georgina Rodriguez định vị bản thân như một biểu tượng thời trang táo bạo, một doanh nhân và ngôi sao giải trí thực thụ. Cuộc sống nhung lụa bên chuyên cơ riêng, siêu xe và những bộ trang sức kim cương lấp lánh của cô liên tục phủ kín các mặt báo, biến cô thành thỏi nam châm thu hút truyền thông từ châu Âu cho đến Trung Đông.

Trái lại, Antonela Roccuzzo từ lâu đã được người hâm mộ tôn vinh là "hậu phương" thanh lịch thế giới bóng đá. Mối tình "thanh mai trúc mã" đầy ngưỡng mộ từ thủa thiếu thời với Messi giúp cô có được thiện cảm tuyệt đối từ công chúng. Cô duy trì hình ảnh một người mẹ hiền hậu, một người vợ thầm lặng nhưng vững chắc phía sau hào quang của chồng, luôn xuất hiện với phong cách thanh lịch, giản dị nhưng không kém phần cuốn hút trên các khán đài từ nước Mỹ (MLS) cho đến các sân vận động của World Cup 2026.

Có thể nói, cuộc đọ sức giữa Antonela Roccuzzo và Georgina Rodriguez là minh chứng rõ nét cho hai trường phái định vị thương hiệu cá nhân đỉnh cao. Nếu Georgina là "bà hoàng" không thể bàn cãi về mặt con số thương mại và độ phủ sóng giải trí thì Antonela lại khẳng định vị thế vững chắc bằng khối tài sản tích lũy đáng nể và sự yêu mến từ cộng đồng người hâm mộ bóng đá toàn cầu.