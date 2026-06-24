Vợ Messi gây tò mò với "nghi thức cầu may" dành cho người chồng siêu sao ở World Cup

Nghi thức may mắn ở World Cup 2022 đã trở lại? Antonela Roccuzzo gây chú ý với chi tiết đặc biệt sau chiến thắng của Messi.

Antonela Roccuzzo một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý sau khi Lionel Messi cùng tuyển Argentina giành chiến thắng thứ hai liên tiếp tại World Cup 2026. Người mẫu kiêm nữ doanh nhân đã chia sẻ loạt hình ảnh trên Instagram sau trận đấu với Áo, đồng thời khiến người hâm mộ xôn xao vì một chi tiết gợi nhớ đến hành trình vô địch thế giới của Argentina tại Qatar năm 2022.

Messi tiếp tục là ngôi sao sáng nhất của Argentina tại World Cup năm nay. Sau cú hat-trick trong chiến thắng 3-0 trước Algeria, đội trưởng số 10 tiếp tục ghi dấu ấn ở trận gặp Áo khi lập cú đúp, giúp Albiceleste thắng 2-0 và sớm giành vé vào vòng knock-out. Tuy nhiên, bên ngoài sân cỏ, Antonela trở thành nhân vật được bàn tán nhiều không kém trên mạng xã hội.

Antonela tái hiện "bùa may mắn" từng giúp Argentina vô địch World Cup?

Tại World Cup 2022 ở Qatar, Antonela vô tình tạo nên một nghi thức đặc biệt được người hâm mộ Argentina xem như "điềm lành". Ban đầu, cô xuất hiện trên khán đài trong chiếc áo đấu sân nhà màu trắng - xanh truyền thống của Argentina. Tuy nhiên, sau thất bại gây sốc 1-2 trước Saudi Arabia ở trận ra quân, Antonela chuyển sang mặc mẫu áo phụ màu tím trong những trận còn lại.

Điều đáng chú ý là Argentina sau đó thăng hoa mạnh mẽ, tiến một mạch tới chức vô địch thế giới. Antonela duy trì việc mặc áo tím cho đến hết giải đấu, trong khi ba cậu con trai Thiago, Mateo và Ciro cũng đồng hành với mẹ bằng trang phục tương tự.

Tại World Cup 2026 diễn ra ở Mỹ, Mexico và Canada, người đẹp 38 tuổi dường như đang lặp lại "nghi thức" năm nào. Ở trận thắng Algeria, Antonela mặc áo sân nhà của Argentina. Nhưng đến cuộc đối đầu với Áo, cô bất ngờ chuyển sang diện chiếc áo phụ - chi tiết khiến nhiều cổ động viên liên tưởng ngay đến hành trình đăng quang cách đây bốn năm.

Antonella tái hiện "nghi thức cầu may" dành cho Messi và Argentina ở World Cup (Ảnh: IGNV)

Lời nhắn ngọt ngào dành cho Messi

Sau trận đấu, Antonela đăng tải nhiều hình ảnh và video ghi lại khoảnh khắc cô cổ vũ trên khán đài cùng gia đình.

Đi kèm bài đăng, cô gửi tới Messi thông điệp đầy tự hào: "Thật đặc biệt khi được chứng kiến anh liên tục làm nên lịch sử. Em yêu anh leomessi!!!". Dòng trạng thái nhanh chóng thu hút hàng triệu lượt tương tác và nhận được vô số lời chúc mừng từ người hâm mộ trên toàn thế giới. Messi cũng gây sốt khi đáp lại bằng câu nói ngọt ngào: "Anh yêu em".

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Messi tiếp tục viết nên lịch sử

Nếu Antonela gây chú ý bởi "bùa may mắn" quen thuộc thì Messi lại khiến cả thế giới phải nhắc đến nhờ màn trình diễn đẳng cấp trên sân. Dù đá hỏng quả phạt đền ở phút thứ 9, siêu sao người Argentina vẫn kịp ghi hai bàn thắng vào lưới tuyển Áo, qua đó giúp đội nhà giành chiến thắng 2-0.

Đặc biệt, cú đúp này giúp Messi nâng tổng số bàn thắng tại các kỳ World Cup lên con số 18, trở thành chân sút ghi nhiều bàn nhất lịch sử giải đấu. Không chỉ vậy, anh còn thiết lập thêm hàng loạt cột mốc đáng nhớ như cầu thủ có nhiều chiến thắng nhất tại World Cup (18 trận), cầu thủ ra sân nhiều nhất (28 trận) và người thi đấu nhiều phút nhất lịch sử ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh với 2.489 phút.

Giờ đây, người hâm mộ Argentina đang chờ xem liệu ở trận gặp Jordan vào ngày 27/6 tới, Antonela và ba con trai có tiếp tục trung thành với chiếc áo đấu màu tím "huyền thoại" hay không. Nếu có, nhiều cổ động viên Albiceleste chắc chắn sẽ hy vọng "bùa may mắn" từng xuất hiện tại Qatar sẽ một lần nữa mang lại cái kết đẹp cho Messi và các đồng đội.