Vợ mẫu tây Bùi Tiến Dũng diện bikini khoe trọn body nuột nà chuẩn người mẫu, mặt mộc visual vẫn cực đỉnh

Trong chuyến nghỉ dưỡng mới đây, Dianka Zakhidova – vợ người mẫu của thủ môn Bùi Tiến Dũng tiếp tục khiến dân mạng "đứng ngồi không yên" khi khoe trọn hình thể chuẩn siêu mẫu trong bộ bikini đen hai mảnh.

Dianka chọn thiết kế bikini tối giản nhưng tôn trọn lợi thế hình thể khoe vòng eo phẳng lì, đôi chân dài miên man và làn da rám nắng khoẻ khoắn. Người đẹp Ukraine thoải mái nằm thư giãn trên ghế tắm nắng, nhâm nhi ly nước mát lạnh trong khung cảnh resort sang trọng, trong khi con trai ngồi cạnh cũng vui vẻ thưởng thức đồ uống của mình.

Vóc dáng cực nuột nà của Dianka

Cô nàng cùng mẹ đẻ, em gái và con trai đi nghỉ dưỡng

Dianka mặt mộc vẫn cực cuốn hút

Điểm gây chú ý là dù đã sinh con đầu lòng, Dianka vẫn duy trì được vóc dáng săn chắc, không chút mỡ thừa. Vòng eo nhỏ gọn, bờ hông quyến rũ cùng thần thái tự tin khiến cô nhận "cơn mưa" lời khen từ cộng đồng mạng. Mỗi lần xuất hiện Dianka không cần trang điểm cầu kỳ vẫn cực thu hút nhờ các nét hài hoà trên gương mặt.

Cuộc sống hôn nhân của thủ môn Bùi Tiến Dũng và người mẫu Ukraine Dianka Zakhidova được nhiều người ngưỡng mộ bởi sự gắn bó và yêu thương lẫn nhau. Bùi Tiến Dũng và Dianka công khai hẹn hò vào tháng 9/2020 và tổ chức đám cưới vào tháng 5/2022. Tháng 11 cùng năm, họ chào đón con trai đầu lòng, bé Danil. Dianka chia sẻ rằng việc có con giúp vợ chồng cô hạnh phúc, mỉm cười mỗi ngày dù cho có những ngày họ không ngủ đủ giấc vì bận rộn. Hiện tại, Tiến Dũng đang thi đấu cho CLB Đà Nẵng, anh đang tích cực rèn luyện để V.League sớm khởi tranh trở lại.

Tiến Dũng nổi tiếng chiều vợ