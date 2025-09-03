Vợ Hồ Văn Cường sinh em bé

Gia đình hậu vệ trẻ Hồ Văn Cường (2003, quê Nghệ An) vừa đón tin vui khi nàng WAG Nguyễn Linh (2001, Nghi Lộc, Nghệ An) hạ sinh em bé đầu lòng khỏe mạnh. Trên trang cá nhân, cầu thủ SLNA xúc động chia sẻ hình ảnh của con và vợ.

Vợ cầu thủ Hồ Văn Cường sinh con đầu lòng

Trước khi em bé chào đời, Nguyễn Linh từng gây chú ý với loạt hình ảnh "vợ bầu" giản dị nhưng rạng rỡ. Dù thường chọn trang phục rộng để khéo che bụng, cô vẫn nhận được nhiều lời khen bởi nhan sắc ngày càng thăng hạng, nụ cười hiền hậu chuẩn "vợ hiền dâu thảo".

Hồ Văn Cường và vợ Nguyễn Linh

Chuyện tình của Hồ Văn Cường và Nguyễn Linh cũng được nhiều người ngưỡng mộ. Cặp đôi quen biết từ lâu, từng trải qua thời gian chia tay nhưng sau đó tái hợp và chính thức về chung một nhà vào tháng 5/2025 trong đám cưới ấm cúng tại Nghệ An. Tại lễ cưới, Cường từng nghẹn ngào hứa "luôn bảo vệ và trân trọng vợ suốt đời".

Sau hôn lễ, cầu thủ trẻ còn ghi điểm khi chia sẻ khoảnh khắc vào bếp rửa bát cho vợ, được dân mạng gọi là "chồng quốc dân". Giờ đây, sự xuất hiện của thiên thần nhỏ càng khiến tổ ấm của đôi trẻ thêm viên mãn, trở thành động lực lớn để Hồ Văn Cường nỗ lực trên sân cỏ.