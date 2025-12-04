Vợ Giám đốc của Xuân Trường hiếm hoi lộ diện, phong thái tiểu thư Hà thành thay đổi cực lớn

Chiều 4/12, tiền vệ Lương Xuân Trường gây chú ý khi đăng tải lên trang cá nhân video ngắn ghi lại khoảnh khắc đời thường bên cạnh vợ và con gái nhỏ. Bà xã của Xuân Trường ghi điểm bởi vẻ ngoài nhẹ nhàng, thanh lịch cùng thần thái trầm ổn của một phụ nữ trưởng thành.

Nhuệ Giang hiện tại theo đuổi phong cách tinh giản, dịu mắt nhưng cực kỳ "ăn điểm". Gương mặt thon gọn, đường nét hài hoà cùng vẻ đẹp mặn mà khiến nhiều người nhận xét rằng sau 7 năm kết hôn, cô ngày càng sắc sảo và chín chắn hơn. Ngoài ra, sau một thời gian giấu kín, Xuân Trường cũng để lộ dung mạo của bé Daisy - con gái đầu lòng của cầu thủ sinh năm 1995 và bà xã.

Hiện tại, Ngô Mai Nhuệ Giang đang đảm nhiệm vai trò Giám đốc tại Trung tâm điều trị chấn thương do chính Xuân Trường sáng lập. Cô nàng được xem là "cánh tay phải" đắc lực, vừa hỗ trợ chuyên môn, vừa quản lý vận hành, là hậu phương vững chắc giúp ông xã yên tâm toàn lực cho sự nghiệp bóng đá. Nhiều người trong giới nhận xét rằng nếu không có sự đồng hành âm thầm nhưng cực kỳ hiệu quả của Nhuệ Giang, hành trình phát triển trung tâm của Xuân Trường chắc chắn sẽ khó khăn hơn rất nhiều.

Nhắc đến Nhuệ Giang, khán giả lâu năm không thể quên drama năm 2018 - thời điểm cô nàng còn rất trẻ và từng có những phản ứng thiếu khéo léo với những món quà mà fan tặng Xuân Trường, dẫn đến những phản ứng trái chiều từ người hâm mộ. Vụ việc khiến cô trở thành tâm điểm chỉ trích trong suốt một thời gian dài, Xuân Trường khi lên tiếng bênh vực bạn gái nhưng cũng bị "ném đá" khi phân biệt fan chân chính và fan phong trào. Kể từ sau biến cố đó, Nhuệ Giang gần như im ắng hoàn toàn trên mạng xã hội, không xuất hiện trước truyền thông và chọn cuộc sống kín đáo, tập trung cho gia đình và công việc.

Sau 7 năm, khi đã về chung một nhà với Xuân Trường và sinh con gái đầu lòng, Nhuệ Giang dần xuất hiện thường xuyên hơn qua vlog của Xuân Trường. Điều này khiến cộng đồng mạng vừa bất ngờ vừa chú ý: vẫn là cô gái ấy, nhưng trưởng thành hơn, trầm lắng hơn và mang khí chất của một người phụ nữ chín chắn.



