Vợ Duy Mạnh và chị gái gây sốt với nhan sắc xinh đẹp và cách "cân bằng cuộc sống" đậm chất tiểu thư nhà giàu!

Sinh ra trong gia đình danh giá, hai ái nữ của cựu Chủ tịch CLB Sài Gòn Nguyễn Giang Đông - 2 nàng WAG Huyền Mi và Quỳnh Anh không chỉ được biết đến nhờ xuất thân tiểu thư mà còn bởi cuộc sống hôn nhân viên mãn bên hai tuyển thủ nổi tiếng của bóng đá Việt Nam. Cô chị Huyền Mi là vợ của tiền đạo Nguyễn Văn Quyết còn cô em Quỳnh Anh lại nên duyên cùng hậu vệ ĐT Việt Nam Đỗ Duy Mạnh.

Dù gắn liền với hình ảnh "rich kid" khi thường xuyên đi du lịch nước ngoài, thưởng thức những trải nghiệm xa hoa, nhưng hai chị em Huyền Mi và Quỳnh Anh lại khiến nhiều người bất ngờ bởi sự giản dị, gần gũi trong đời thường. Những khoảnh khắc đi dạo phố, diện trang phục thoải mái, cười rạng rỡ bên nhau được chia sẻ trên mạng xã hội đều toát lên năng lượng tích cực.

Mới đây, hai chị em lại cùng nhau "trốn" khỏi lịch trình bận rộn để đi nước ngoài, tận hưởng những giây phút "cân bằng cuộc sống". Không phải hình ảnh tiệc tùng xa hoa hay shopping hàng hiệu, loạt ảnh check-in đời thường của cả hai gây chú ý vì nét đẹp trong trẻo, nụ cười tươi và thần thái nhẹ nhàng. Nhiều người nhận xét, chỉ cần nhìn cách họ tận hưởng niềm vui giản đơn cũng đủ thấy tinh thần "chữa lành" toát ra rõ rệt. Mà "chữa lành" kiểu đi nước ngoài như "cơm bữa" thế này đúng chuẩn hội "phú bà" làng bóng đá rồi.

Vợ Duy Mạnh và vợ Văn Quyết đi du lịch nước ngoài để "cân bằng cuộc sống"

Dưới bức ảnh, hậu vệ Đỗ Duy Mạnh còn tương tác vui vẻ cùng bà xã, nhờ mọi người ghép thêm mình và 2 con vào ảnh để ba bố con được... du lịch online cùng Quỳnh Anh.

Điều khiến netizen ngưỡng mộ là sau khi lập gia đình với hai cầu thủ đình đám Duy Mạnh và Văn Quyết, hai nàng tiểu thư không bị cuốn theo nhịp sống quá xa hoa mà vẫn duy trì lối sống cân bằng, biết chăm lo cho bản thân và lan tỏa năng lượng tích cực đến những người xung quanh. Có lẽ chính sự tinh tế, dịu dàng ấy đã giúp gia đình họ luôn tràn ngập hạnh phúc, viên mãn.

Không khó hiểu khi loạt khoảnh khắc đời thường giản dị nhưng rạng rỡ của hai ái nữ nhà cựu Chủ tịch CLB Sài Gòn liên tục nhận nghìn like từ cộng đồng mạng, ai nấy đều trầm trồ: "Giàu sang là một chuyện, còn biết tận hưởng cuộc sống thế này mới thật sự đáng ngưỡng mộ".

Đời thường giản dị của hai ái nữ nhà Cựu chủ tịch CLB Sài Gòn Nguyễn Giang Đông - Nguyễn Huyền Mi (vợ Văn Quyết) và Nguyễn Quỳnh Anh (vợ Duy Mạnh)



