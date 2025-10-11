"Vô đối" Đông Nam Á, HLV Kim Sang-sik sắp nhận vinh dự lớn tại Việt Nam

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa gửi tờ trình đề xuất tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho huấn luyện viên Kim Sang-sik cùng các trợ lý của đội tuyển U23 Việt Nam, sau thành tích xuất sắc tại giải U23 Đông Nam Á 2025 diễn ra tại Indonesia. Cụ thể, tờ trình số 429/TTr-BVHTTDL nhấn mạnh rằng các thành viên xuất sắc của đội đã có những đóng góp quan trọng trong việc giúp U23 Việt Nam giành chức vô địch, cùng với thành tích thi đấu bất bại.

HLV Kim Sang-sik cùng U23 Việt Nam vô địch giải Đông Nam Á 2025 trên đất Indonesia.

Huấn luyện viên Kim Sang-sik, cùng với bốn trợ lý gồm Yoon Dong-hun, Lee Jung-soo, Lee Woon-jae (người Hàn Quốc) và Cedric Roger (người Pháp), đã chỉ đạo đội bóng với phong độ ấn tượng. Dưới sự hướng dẫn của ông, U23 Việt Nam đã thể hiện sức mạnh và kỹ năng vượt trội, đặc biệt trong trận chung kết khi đánh bại chủ nhà Indonesia để giành huy chương vàng.

Thành công này không phải là ngẫu nhiên. Kể từ khi đảm nhận vai trò huấn luyện viên, ông Kim Sang-sik còn dẫn dắt bóng đá Việt Nam giành nhiều thành tích, bao gồm chức vô địch AFF Cup 2024 và vé tham dự Vòng chung kết U23 châu Á 2026. Ông còn đặt mục tiêu giành huy chương vàng môn bóng đá nam tại SEA Games 33 vào cuối năm nay.

Trước đó, vào tháng 8, Thủ tướng Chính phủ cũng đã trao tặng Bằng khen cho tập thể U23 Việt Nam gồm 23 cầu thủ cùng với các trợ lý huấn luyện viên. Ngoài việc trao tặng Bằng khen cho HLV Kim Sang-sik và đội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng đã ghi nhận sự đóng góp của năm cá nhân khác trong thành công của đội.

Với những thành công liên tiếp, cộng đồng yêu thể thao Việt Nam rất kỳ vọng vào những bước tiến xa hơn từ đội tuyển U23 dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang-sik trong tương lai.

Trước mắt, ngày 14/10 tới, HLV Kim Sang-sik sẽ dẫn dắt ĐT Việt Nam đấu Nepal ở lượt về bảng F, vòng loại Asian Cup 2027. Ngày 9/10 vừa rồi ở lượt đi, chúng ta đã thắng Nepal 3-1 có phần khá khó khăn. Hy vọng ở trận lượt về, toàn đội sẽ chơi khởi sắc hơn.