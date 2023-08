Vô địch V-League 2023, CLB CAHN tái lập kỳ tích của HAGL

CLB CAHN vô địch V-League 2023 (Ảnh: Dương Thuật).

CLB CAHN đã lật đổ sự thống trị của Hà Nội FC để lên ngôi vô địch V-League 2023. Đội bóng ngàng công an có cùng 38 điểm so với Hà Nội FC, nhưng vô địch do hơn chỉ số phụ.



Với chức vô địch V-League 2023, CLB CAHN đã thiết lập thành tích ấn tượng, đó là vừa thăng hạng sau đó vô địch luôn sân chơi cao nhất Việt Nam. Cách đây đúng 20 năm, HAGL cũng làm điều tương tự khi vô địch V-League sau khi vừa mới lên hạng.

Ở mùa giải năm nay, sau khi lên hạng, CLB CAHN đã chiêu mộ hàng loạt những bản hợp đồng chất lượng. Nhiều người ví đội bóng này là đội tuyển quốc gia Việt Nam thu nhỏ, khi sở hữu toàn trụ cột của ĐT Việt Nam.

Cho dù có giai đoạn thi đấu phập phù vì có nhiều nhân tố mới gia nhập đội bóng. Tuy nhiên, càng về sau thì đội bóng này càng cho thấy được sự ổn định và giành chức vô địch V-League 2023.