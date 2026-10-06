Vô địch FIFA ASEAN Cup 2026, fan Indonesia gọi tên cố HLV trưởng tuyển Việt Nam

Nhà cầm quân người Áo nhận được tình cảm đặc biệt ở cả Việt Nam và Indonesia.

Trên SVĐ Gelora Bung Karno, đội tuyển Indonesia đánh bại Thái Lan để giành chức vô địch FIFA ASEAN Cup 2026. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử tuyển Indonesia đăng quang một giải đấu cấp độ ĐTQG khu vực Đông Nam Á (không tính môn bóng đá nam thuộc SEA Games).

Timnas Goal - trang mạng xã hội thu hút 186.000 lượt theo dõi dành cho người hâm mộ bóng đá Indonesia - đã đăng tải thông điệp gửi tới cố HLV Alfred Riedl: "Thưa thầy, chúng ta đã làm được rồi!".

Hình ảnh từ trang Timnas Goal

Cho đến nay, cố HLV Alfred Riedl vẫn nhận được sự yêu mến lớn lao từ truyền thông và người hâm mộ Indonesia. Nhà cầm quân người Áo khi còn sống đã 2 lần đưa đội tuyển Indonesia vào đến chung kết AFF Cup. Đặc biệt, trận chung kết AFF Cup 2016 mang tới nhiều cảm xúc khi Indonesia thua sát nút đầy tiếc nuối với tỉ số 2-3 chung cuộc trước Thái Lan. Đó cũng là giải đấu cuối cùng trong sự nghiệp của HLV Alfred Riedl.

Sau khi chia tay đội tuyển Indonesia, HLV Alfred Riedl giải nghệ và trở về quê nhà. Năm 2020, ông qua đời tại Áo sau quãng thời gian chống chọi với căn bệnh ung thư. Với nhiều CĐV Indonesia, chức vô địch Đông Nam Á sau chiến thắng trước chính Thái Lan là một món quà để tri ân HLV Alfred Riedl. Giấc mơ mà một thời HLV Alfred Riedl nỗ lực hết mình để vun đắp, cuối cùng đội tuyển Indonesia cũng đã đạt được tại FIFA ASEAN Cup 2026.

Tại Việt Nam, HLV Alfred Riedl cũng nhận được tình cảm từ nhiều thế hệ cầu thủ và người hâm mộ. Hình ảnh ông Alfred Riedl ăn mừng chiến thắng 3-0 trước Thái Lan ở AFF Cup 1998 hay đưa tuyển Việt Nam vào tứ kết Asian Cup 2007 vẫn luôn là điểm nhấn chưa từng phai mờ.