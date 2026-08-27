Vô địch AFF Cup, Văn Hậu tiết lộ tâm thư xúc động từ gần 2 năm trước về chấn thương ám ảnh sự nghiệp

Chấn thương đã khiến Đoàn Văn Hậu phải rời xa sân cỏ hơn 2 năm.

Tối 27/8, một ngày sau trận chung kết lượt về AFF Cup 2026, Văn Hậu đã tiết lộ câu chuyện được anh giữ riêng cho mình gần 2 năm nay. Đó là những dòng ghi chú được hậu vệ này ghi lại vào thời điểm tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2024, còn anh phải vật lộn với chấn thương.

Dưới đây là toàn bộ nội dung tâm thư được Đoàn Văn Hậu viết cho chính bản thân mình:

“18:41 ngày 6 tháng 1, 2025

Gửi Đoàn Văn Hậu của 2026

Hôm nay ngày 6-1-2025, ngày mày lang thang cùng với 2 chiếc nạng bay từ Hàn Quốc về Việt Nam sau khi đã có cuộc phẫu thuật thành công ở điểm bám gân gót axin, và là ngày đội tuyển Việt Nam về nước sau khi dành chức vô địch AFF Cup.

Nhìn mọi người mang cúp về và được người dân chào đón có sướng không? (Sướng chứ) Tao ước gì mày không bị chấn thương và là một trong những thành viên của đội cũng đang ăn mừng cùng người dân Việt Nam.

Tao biết từ lúc chấn thương đến ngày viết vài dòng hôm nay cũng đã hơn 1 năm mà mày chưa được tập luyện thi đấu bóng đá. Mày vật lộn với chấn thương, mày lang thang đi tìm cách điều trị cho khỏi để sớm quay lại thi đấu. Đầu mày có những lúc cảm giác như muốn nổ tung vì suy nghĩ quá nhiều. Niềm đam mê, nhiệt huyết với bóng đá chưa bao giờ cạn kiệt!

Mày luôn ra sân tập luyện và thi đấu hết mình nhất, chưa bao giờ cho phép bản thân mình hời hợt hay thiếu nghiêm túc trong tập luyện lẫn thi đấu. Hy vọng mày vẫn sẽ giữ được đam mê, nhiệt huyết và chuyên nghiệp với bóng đá như vậy.

Và cũng hy vọng mày của 2026 khi đọc lại vài dòng này cũng sẽ cười và nói tao đã làm được rồi, tao đã quay trở lại tập luyện và thi đấu được rồi, tao cầu xin sẽ không bị chấn thương nữa và vẫn luôn cống hiến hết mình vì bóng đá.

Tao sinh ra để dành cho bóng đá và bóng đá đã giúp tao được như ngày hôm nay. Cảm ơn một Đoàn Văn Hậu đã không bỏ cuộc, đã cố gắng vượt qua hơn 2 năm chấn thương và trở lại mạnh mẽ như ngày hôm nay. Đường còn dài lắm luôn phải cố gắng nhé!”.

Văn Hậu phải trải qua quãng thời gian dài điều trị chấn thương.

Đoàn Văn Hậu bị viêm điểm bám gân gót chân Achilles (gót sau chân phải) và phải nghỉ thi đấu từ tháng 9/2023. Kết hợp với các vấn đề đa chấn thương đầu gối trước đó, hậu vệ này phải điều trị dai dẳng và nghỉ thi đấu hơn 2 năm.

Phải đến đầu tháng 12/2025, Văn Hậu mới có thể trở lại thi đấu trong màu áo CLB CAHN. Dù rơi xa sân cỏ trong thời gian dài, cầu thủ sinh năm 1999 đã dần tìm lại được cảm giác thi đấu, chiếm được niềm tin nơi HLV Kim Sang-sik.

Tại AFF Cup 2026, Văn Hậu ra sân ở 7/8 trận, trong đó có 4 trận đá chính và thi đấu trọn vẹn 90 phút. Những đóng góp của anh góp phần giúp tuyển Việt Nam vô địch giải đấu một cách đầy thuyết phục.