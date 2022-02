Vợ cựu đội trưởng ĐT Việt Nam 'khóc thét' sau hành động lầy lội của chồng

Ngày 14/2 được gọi là Valentine's Day hay Ngày lễ tình yêu là ngày mà cả thế giới tôn vinh tình yêu đôi lứa. Mọi người sẽ lựa chọn nhiều cách thể hiện tình cảm của mình đến với nửa kia trong ngày lễ này.

Hội cầu thủ Việt Nam cũng không ngoại lệ. Mới đây, cựu đội trưởng ĐT Việt Nam - Quế Ngọc Hải đã khiến NHM "ngã ngửa" với hành động dành cho bà xã trong ngày lễ tình yêu.

Bà xã của Quế Ngọc Hải đăng tải hình ảnh cầu thủ này cầm theo bó hoa bước vào nhà tặng vợ. Tuy nhiên, Dương Thùy Phương đã tinh ý phát hiện ra rằng, món quà trên tay Quế Ngọc Hải chính là bó hoa mà anh nhận được trong lễ xuất quân của CLB SLNA.

"Bó hoa chồng tôi tặng ngày valentine. Không lầy đời không nể thì phải", bà xã Quế Ngọc Hải viết trên trang cá nhân. Sự lầy lội của cầu thủ sinh năm 1993 đã khiến khán giả tỏ ra rất thích thú.

Nhiều cầu thủ khác cũng bày tỏ tình cảm với vợ hoặc người yêu thông qua mạng xã hội như Nguyễn Hoàng Đức, thủ thành Bùi Tấn Trường hay Trần Nguyên Mạnh.

Hải Quế vừa trở lại khoác áo SLNA sau quãng thời gian thi đấu cho Viettel FC. Ở mùa giải mới, SLNA đặt mục tiêu lọt vào top 3 V-League 2022.

Phát biểu ở lễ xuất quân của CLB, Quế Ngọc Hải cho biết: "Cảm giác khi được thi đấu trở lại cho đội bóng quê hương khiến tôi vô cùng háo hức. Với tình yêu to lớn của khán giả xứ Nghệ sẽ không có lí do gì để các cầu thủ không thi đấu hết mình và cống hiến những trận đấu hấp dẫn để đáp lại thứ tình cảm to lớn ấy.

Mục tiêu của đội bóng sẽ là tiến vào top 3, có được tinh thần quyết tâm cùng sự hậu thuẫn của người hâm mộ, SLNA sẽ tập trung dốc sức cho tham vọng này".