Vợ của Diogo Jota chưa nguôi nỗi đau mất chồng sau tai nạn kinh hoàng, nghẹn ngào chứng kiến đội bóng cũ tưởng niệm chồng

Trận đấu mở màn Premier League 2025/26 của Wolves trước Manchester City trên sân Molineux đã trở thành một buổi tối đầy xúc động, khi cả đội bóng và người hâm mộ cùng nhau tri ân cựu tiền đạo Diogo Jota – người vừa qua đời vì tai nạn giao thông hồi tháng 7.

Trước giờ bóng lăn, bầu không khí tại Molineux chìm trong sự lắng đọng. Cả khán đài đồng loạt giơ cao một tifo khổng lồ khắc họa hình ảnh Jota trong màu áo vàng đặc trưng của Wolves, cùng dòng chữ: "We'll remember you when you walk in Fields of Gold" – lời tri ân chúng tôi sẽ nhớ đến bạn kèm gợi nhắc đến ca khúc yêu thích của anh.

Diogo Jota được tri ân đặc biệt

Trên khán đài, vợ của Jota là Rute Cardoso xuất hiện cùng cha mẹ và những người bạn thân của cầu thủ xấu số. Tất cả không giấu được sự xúc động, nhiều lần rơi nước mắt khi chứng kiến hàng vạn cổ động viên đồng loạt hô vang tên Jota.

Vợ Jota xúc động trên khán đài

Bố mẹ của Jota không thể kìm nước mắt

Ngay trước khi trọng tài nổi còi khai cuộc, một phút mặc niệm đã được cử hành. Các cầu thủ Wolves và Man City nắm tay nhau đứng vòng tròn ở giữa sân. Sau đó, tiếng vỗ tay vang lên khắp khán đài, như một cách để gửi đi thông điệp: Jota sẽ mãi ở trong tim người hâm mộ.

Đặc biệt, ở phút 18 – con số gắn liền với chiếc áo mà Jota từng khoác tại Wolves đã khiến toàn bộ sân Molineux lại đứng dậy, dành tràng pháo tay kéo dài. Nhiều cầu thủ Wolves, trong đó có thủ môn José Sá, đã không kìm nổi nước mắt.

Các đồng đội cũ cũng ngậm ngùi

Không chỉ dừng lại ở lễ tri ân, Wolves cũng chính thức thông báo Diogo Jota sẽ được ghi danh vào phòng truyền thống của CLB. Ngoài ra, những vòng hoa tưởng niệm và kỷ vật của người hâm mộ để lại bên ngoài Molineux sẽ được lưu giữ lâu dài tại bảo tàng của đội bóng.

Jota từng chơi cho Wolves giai đoạn 2017–2020, ghi 44 bàn thắng sau 131 trận ra sân và góp công lớn giúp đội bóng giành quyền trở lại Premier League. Với lối chơi kỹ thuật, tốc độ và tinh thần chiến đấu máu lửa, anh nhanh chóng chiếm trọn trái tim người hâm mộ. Sau khi chuyển đến Liverpool, Jota vẫn luôn được người dân thành phố Wolverhampton nhắc đến với sự tự hào và yêu mến đặc biệt.