Vợ chồng con cả nhà Beckham yêu cầu David và Victoria công khai xin lỗi gây sốc

Hôm 4/11 là một ngày vô cùng đặc biệt với gia đình Beckham. David Beckham được phong tước Hiệp sĩ (Sir) vì những đóng góp cho thể thao và hoạt động từ thiện. Buổi lễ diễn ra đầy cảm xúc, nước mắt và niềm vui - nhưng không có đủ mọi thành viên trong gia đình. Cựu danh thủ Anh đã xúc động nói: "Hôm nay có bố mẹ, vợ và các con ở bên, thực sự là một ngày rất xúc động". Trên Instagram, con trai thứ Romeo gửi lời chúc ngọt ngào: "Không ai xứng đáng hơn bố, yêu bố nhiều lắm. Chúc mừng Sir dad!".

Tuy nhiên, người con trai cả Brooklyn - người hiện đang xa cách gia đình ruột thịt - lại vắng mặt tại lễ phong tước ở Lâu đài Windsor, và cũng không gửi lời chúc mừng công khai hay riêng tư nào tới cha mình. Anh đang ở New York, cách đó hơn 5.500 km, còn vợ anh - Nicola Peltz bận quay phim. Bức hình lan tỏa khắp mạng xã hội hôm ấy ghi lại khoảnh khắc David cùng vợ Victoria, con gái Harper và hai con trai Romeo - Cruz rạng rỡ bên nhau - nhưng thiếu mất Brooklyn.

Mâu thuẫn chưa thể hóa giải

Cuộc "chia rẽ âm ỉ" trong gia đình, được cho là nổ ra rõ rệt vào dịp sinh nhật 50 tuổi của David hồi mùa xuân, đến nay vẫn chưa có dấu hiệu hàn gắn. Điều khiến dư luận thắc mắc là - tại sao sau hơn 3 năm kể từ đám cưới của Brooklyn và Nicola, những vết nứt ấy vẫn chưa thể lành?

Theo nguồn tin thân cận với cặp đôi, Brooklyn và Nicola chỉ chấp nhận làm hòa nếu David và Victoria công khai xin lỗi - một lời xin lỗi thực sự, chứ không phải hình thức.

"Chẳng có gì Brooklyn hay Nicola làm sai đến mức bị đối xử như vậy cả. Họ cảm thấy mình bị cuốn vào một 'cuộc chiến truyền thông một chiều'", nguồn tin nói.

"Có quá nhiều câu chuyện bị bóp méo, những lời chỉ trích nhắm thẳng vào Nicola và gia đình cô ấy. Không ai dừng lại để nghĩ xem điều đó sẽ ảnh hưởng ra sao đến Brooklyn - trong khi cậu ấy cực kỳ trung thành với vợ".

Nguồn tin cũng khẳng định: "Bước đầu tiên phải là David và Victoria thừa nhận lỗi lầm và xin lỗi công khai. Nếu không, chuyện hòa giải sẽ không bao giờ xảy ra".

"Đứa con bị đánh cắp"

Theo một số bài báo vào tháng 5 và 6, nhà Beckham cho rằng họ "đã mất con trai mình vào tay Nicola" - thậm chí từng gọi Brooklyn là "con tin", và cho rằng Nicola "kiểm soát" anh. Brooklyn bị tổn thương sâu sắc khi thấy những thông tin tiêu cực về vợ liên tục xuất hiện, và tin rằng chúng được "bật đèn xanh" từ chính cha mẹ mình hoặc người trong ê-kíp của họ.

Nguồn tin tiết lộ, Brooklyn và Nicola đổ lỗi cho một trợ lý thân cận của David - Victoria, người bị cho là đã "rò rỉ" thông tin chống lại vợ chồng Brooklyn cho báo chí suốt năm nay.

"Có một chuỗi bài viết được tung ra nhằm bôi xấu Brooklyn và Nicola, nhiều thông tin hoàn toàn sai lệch hoặc bị cắt ghép", nguồn tin nói thêm. Căng thẳng càng leo thang khi hai em trai của Brooklyn, Romeo và Cruz, đăng một số nội dung mỉa mai trên mạng xã hội, khiến dư luận tin rằng họ đang "đá xoáy" anh trai.

Đỉnh điểm: sinh nhật 50 tuổi của David

Tháng 5/2025, David tổ chức ba buổi tiệc lớn: Một buổi thân mật ở điền trang Cotswolds, một bữa tối sang trọng tại nhà hàng Core ở London cùng Tom Cruise, và chuyến đi câu cá tại Scotland cùng Romeo và Cruz. Brooklyn không xuất hiện ở bất kỳ sự kiện nào, khiến David phải viết trên Instagram: "Bố nhớ con, Brooklyn Peltz Beckham".

Phía David cho rằng Nicola "khó chịu và không thể làm vừa lòng", nên cả hai vợ chồng không tham dự. Ngược lại, phía Brooklyn nói rằng anh có mặt ở Anh suốt một tuần, muốn gặp riêng cha để mừng sinh nhật, nhưng không thoải mái tham dự tiệc đông người do có bạn gái của Romeo - Kim Turnbull, người từng quen biết với anh.

Sau đó, Romeo và Cruz được cho là đã chặn tài khoản của Brooklyn và Nicola, còn Cruz bị bắt gặp "thả tim" những bình luận tiêu cực về chị dâu.

Lựa chọn của Brooklyn

Trong khi mạng xã hội dậy sóng, Brooklyn đăng video chở Nicola trên mô tô ở Los Angeles cùng dòng chú thích: "Cả thế giới của anh đây. Anh sẽ yêu em mãi mãi. Em là người tuyệt vời nhất anh từng biết. Chỉ có hai ta, mãi mãi".

Một cách gián tiếp khẳng định rằng anh chọn đứng về phía vợ, bất chấp mâu thuẫn với gia đình. Nguồn tin cho biết: "Nicola xinh đẹp, dịu dàng, có học thức và sự nghiệp riêng. Gia đình cô ấy còn giàu hơn nhà Beckham - đó là một sự kết hợp… dễ gây xung đột".

Căn nguyên: đám cưới năm 2022

Mọi chuyện bắt đầu từ đám cưới của Brooklyn và Nicola tại biệt thự ven biển nhà Peltz ở Palm Beach, Florida.

Căng thẳng nảy sinh quanh chiếc váy cưới. Nhiều người nghĩ Nicola cố tình "phớt lờ" ý tưởng mặc váy của Victoria thiết kế để chọn đồ Valentino cao cấp, nhưng theo nguồn tin, chính Victoria mới là người rút lại ý định mà không báo trước.

Tình hình thêm tồi tệ khi tại tiệc cưới, ca sĩ Marc Anthony (bạn của gia đình Beckham) - khi giới thiệu tiết mục nhảy đầu tiên - lại nói Victoria là "người phụ nữ đẹp nhất trong phòng", khiến nhà gái phật lòng.

Khách mời kể rằng tiệc cưới có quá nhiều doanh nhân, tỷ phú bạn của nhà Peltz, khiến nhà Beckham "lép vế", không còn là tâm điểm như họ thường quen.

Dù Harper làm phù dâu, Cruz và Romeo làm phù rể, nhiều người vẫn cảm thấy đây là "đám cưới của nhà Peltz" hơn là một lễ kết hợp hai gia đình.

Hy vọng mong manh

Sau đám cưới, cả hai bên cố gắng hàn gắn: Nicola dự hai show thời trang của Victoria ở Paris và mặc đồ do mẹ chồng thiết kế. Victoria cũng đến buổi ra mắt phim Lola - do Nicola viết kịch bản và đạo diễn.

Tuy nhiên, mâu thuẫn vẫn âm ỉ. Tháng 10 vừa rồi, David và Victoria "thả tim" một video Brooklyn làm pancake, được coi là dấu hiệu hòa hoãn đầu tiên - "một lá cờ trắng" trong thế giới người nổi tiếng. Nhưng chỉ một nút "like" thì vẫn còn xa mới là lời xin lỗi công khai.

Tin đồn rằng cha mẹ Nicola - tỷ phú Nelson và Claudia Peltz - đã gặp riêng David và Victoria ở Miami để hòa giải cũng bị cho là "hoàn toàn bịa đặt".

Nguồn thân cận kết luận: "Brooklyn rất nhạy cảm. Cậu ấy thực sự yêu thương gia đình, nhưng cũng hết lòng với vợ mình".

"Nhìn tình huống này, ai cũng phải tự hỏi: làm sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này? Đây là một gia đình yêu con trai mình, và một người con cũng yêu gia đình - chỉ tiếc là họ chưa tìm lại được tiếng nói chung".