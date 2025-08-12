Vợ chồng con cả nhà Beckham tung loạt ảnh nét căng như "cưới lần hai", nhà nội không một ai được mời!

Buổi lễ làm mới lời thề cưới của cặp đôi thị phi Brooklyn Beckham và Nicola Peltz do tỷ phú Nelson Peltz - bố của Nicola - chủ trì, diễn ra tại điền trang gia đình ở Quận Westchester, New York vào ngày 2/8. Điều đáng chú ý, bố mẹ của Brooklyn là David và Victoria Beckham lại vắng mặt, giữa lúc tin đồn mâu thuẫn gia đình vẫn chưa lắng xuống.

Ba năm sau đám cưới cổ tích, vợ chồng con cả nhà Beckham quyết định tổ chức một buổi lễ ấm cúng, chỉ mời gia đình nhà gái, để một lần nữa khẳng định tình yêu dành cho nhau.

Trên Instagram, Brooklyn chú thích loạt ảnh bằng dòng chữ "Chỉ có tình yêu" kèm biểu tượng trái tim trắng - giữa những căng thẳng trong nhà nội. Anh còn gọi Nicola là "Mãi mãi cô gái của anh", thể hiện sự gắn bó không gì lay chuyển được.

Một người bạn của cặp đôi tiết lộ với The Sun: "Sự kiện này nhằm tôn vinh tình yêu của họ và tạo nên những kỷ niệm sẽ ở lại mãi mãi".

Khác với lần đầu diện váy Valentino trong đám cưới năm 2022 - vốn từng gây tranh cãi vì không chọn thiết kế của mẹ chồng - lần này Nicola chọn phong cách cổ điển với váy tay phồng, họa tiết hoa tinh tế. Brooklyn diện vest đen, sơ mi trắng nhưng bỏ cà vạt để trông thoải mái hơn.

Trong loạt ảnh, cả hai có lúc tạo dáng tình tứ, có lúc Nicola một mình xuất hiện trong khung hình nghệ thuật, che một bên mắt bằng bông hồng trắng.

Trong khi đó, David và Victoria đang vi vu trên du thuyền cùng các con Romeo, Cruz và Harper ở French Riviera. Victoria, còn đăng loạt ảnh lãng mạn bên chồng trên siêu du thuyền trị giá 16 triệu bảng, kèm chú thích "Hôn DavidBeckham" cùng biểu tượng mặt trời và trái tim.

Mối bất hòa giữa Brooklyn và gia đình Beckham được cho là nảy sinh từ đám cưới năm 2022, khi Nicola bật khóc vì cho rằng Victoria "lấn át" mình bằng màn biểu diễn của Marc Anthony, người đã gọi Victoria là "người phụ nữ đẹp nhất trong phòng". Tưởng chừng mọi chuyện đã lắng xuống, nhưng năm nay, rạn nứt lại bùng lên sau những tranh cãi liên quan đến chuyện tiền bạc. Theo nguồn tin của The Sun, nhà Peltz cáo buộc nhà Beckham "keo kiệt" - điều mà phía David và Victoria kịch liệt phủ nhận, khẳng định luôn hỗ trợ con cái nhưng không nuông chiều.

Căng thẳng càng tăng khi Brooklyn và Nicola phớt lờ sinh nhật lần thứ 50 của David vào tháng 5. Lần duy nhất Brooklyn công khai tương tác là lời chúc mừng sinh nhật Harper hôm 10/7: "Chúc mừng sinh nhật Harper, chúng tôi yêu em". Nhưng dù có là Harper thì cũng không được mời đến dự lễ làm mới lời thề, được ví như đám cưới lần hai, của anh cả và chị dâu. Đủ thấy, mối quan hệ của Brooklyn - Nicola và nhà Beckham đã rạn nứt khó vãn hồi.

Dù vậy, David và Victoria vẫn nhiều lần "đưa cành ô liu". Tháng trước, David đã "thả tim" một bức ảnh Brooklyn ôm hai chú chó, còn Victoria cũng thích đoạn video con trai nấu spaghetti - tín hiệu cho thấy bầu không khí giữa đôi bên có thể đang dần ấm lại. Tuy nhiên, với các bài đăng có liên quan đến con dâu, vợ chồng David - Victoria cùng im lặng, ngó lơ.