Vợ chồng Beckham cuối cùng cũng cho phép út cưng Harper lập tài khoản MXH, cả nhà đã follow chỉ anh cả thờ ơ

Harper Beckham là con gái duy nhất của David Beckham và Victoria. Ở tuổi 14, cô bé vừa chính thức thông báo một cột mốc lớn mà hầu hết các thiếu niên đều mong đợi: ra mắt trang mạng xã hội riêng. Theo quy định, thanh thiếu niên được phép tham gia Instagram từ năm 13 tuổi, và mọi tài khoản đều mặc định ở chế độ hạn chế nội dung nhạy cảm.

Harper đã có tài khoản tích xanh nhưng vẫn để chế độ riêng tư. Hiện tại, cô bé chỉ theo dõi 46 tài khoản và có 30 người theo dõi. Trong phần giới thiệu cá nhân, Harper viết: "Yours truly" kèm emoji, cùng dòng chữ: "Your fav Blonde, LDN / L.A. / MIAMI" (tạm dịch: "Cô nàng tóc vàng yêu thích của bạn, London/Los Angeles/Miami"). Cả bố mẹ - David Beckham và Victoria - cùng hai anh trai Cruz và Romeo đều đã nhấn follow Harper. Tuy nhiên, người anh cả Brooklyn vẫn chưa theo dõi em gái. Danh sách tài khoản mà Harper chọn theo dõi hiện chưa công khai.

Câu chuyện này được mẹ cô - nhà thiết kế thời trang Victoria Beckham - chia sẻ công khai trên Instagram. Bức ảnh là khoảnh khắc hai mẹ con selfie, cùng tạo dáng chu môi dễ thương. Victoria đăng lại story của con gái, thêm chú thích ngắn gọn: "Kisses" và gắn tài khoản của Harper. Ảnh đại diện trên trang cá nhân của Harper là bức hình đen trắng, trong đó cô bé tạo dáng với hai tay đặt bên đầu.

Harper Beckham đã có tài khoảng MXH cho riêng mình

Victoria giới thiệu tài khoản của con gái cưng

Là con út và cũng là con gái duy nhất trong gia đình Beckham, Harper luôn có mối quan hệ vô cùng thân thiết với bố mẹ. David thường gọi con là "pretty lady" (quý cô xinh đẹp của bố). Dù vậy, khi Harper bước vào tuổi teen, mọi thứ cũng bắt đầu thay đổi. Gần đây, David chia sẻ rằng anh vẫn chuẩn bị bữa trưa mang đi học cho con, nhưng đã ý thức hơn về việc dễ khiến cô bé "ngại ngùng". Trên Instagram, ông bố 4 con đăng ảnh hộp salad chuẩn bị cho Harper, đặc biệt có miếng ớt đỏ được cắt thành hình trái tim đặt ở giữa. Anh viết: "Bữa salad này tôi làm cho Harper mang đi học. Hy vọng con bé sẽ không thấy ngại ngùng vì trái tim này, vì giờ nó đã 14 tuổi rồi".

Harper được bố mẹ trải sẵn đường đi

Nhiều người cũng tò mò liệu Harper có theo bước bố mẹ trở thành doanh nhân hay không. Hè vừa rồi, trong kỳ nghỉ gia đình tại Ý, cô bé có thể đã ngầm "nhá hàng" thương hiệu tương lai của mình. Trong ảnh chụp trên siêu du thuyền, Harper và mẹ cùng diện hoodie trắng in chữ "Seven" với phông chữ đen dạng robot. "Seven" là tên đệm của Harper, cũng là số áo huyền thoại của David khi chơi cho đội tuyển Anh, đồng thời cũng chính là tên siêu du thuyền của gia đình. Vì vậy, những chiếc áo hoodie có thể chỉ là đồ lưu niệm, nhưng cũng có khả năng là gợi ý cho kế hoạch kinh doanh trong tương lai.

Thực tế, đã có hai công ty được đăng ký sử dụng tên đệm của Harper: Harper Seven Ltd và Harper Seven Beckham Ltd. Năm ngoái, Victoria cũng thành lập một công ty mang tên H7B Limited.