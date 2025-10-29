Vợ chồng Beckham bỏ tiền thuê nữ nhạc sĩ kèm cặp con trai út, ngờ đâu lại rước về một... nàng dâu tương lai

Chuyện tình "chị - em" mới nhất trong nhà Beckham đang khiến truyền thông Anh quốc rần rần. Nhân vật chính là Cruz Beckham (20 tuổi) - cậu út của cặp đôi quyền lực David và Victoria Beckham. Người hẹn hò cùng anh là Jackie Apostel (30 tuổi), nữ nhạc sĩ kiêm người mẫu người Brazil - Đức, từng được chính nhà Beckham trả tiền để giúp Cruz bước vào con đường âm nhạc.

Nhưng ai ngờ, từ mối quan hệ công việc lại nảy nở thành tình yêu.

Từ cố vấn âm nhạc thành "bạn gái nhà người ta"

Jackie - khi đó 28 tuổi - được giới thiệu làm việc cùng Cruz với nhiệm vụ giúp cậu hoàn thiện chất liệu âm nhạc cho dự án đầu tay. Cô là một nhạc sĩ, người mẫu, từng hợp tác với nhiều cái tên lớn ở Bồ Đào Nha. Cruz khi ấy mới 18 tuổi, đang tìm chỗ đứng trên thị trường âm nhạc indie-rock. Một nguồn tin tiết lộ với Daily Mail: "Jackie ở bên Cruz trong mọi công đoạn - sáng tác, quay MV, đi diễn. Không có Jackie thì chắc chắn đã không có album của Cruz". Đúng như kỳ vọng, Cruz ra mắt EP đầu tay "Optics/Lick The Toad" vào tuần trước, với sự hỗ trợ "toàn tập" từ bạn gái.

Từ người được thuê để dìu dắt Cruz Beckham, Jackie hiện tại đã trở thành bạn gái, người quản lý âm nhạc cho cậu út nhà Beck - Vic

Tình nảy nở trong phòng thu

Giữa những buổi làm việc miệt mài, hai người dần nảy sinh tình cảm. Jackie từng viết trên Instagram: "Tôi bước vào studio chỉ để làm việc. Nhưng hôm ấy, tôi nhận ra cậu là một nghệ sĩ thực thụ, yêu âm nhạc từ tận đáy lòng". Tình yêu chớm nở, họ gắn bó không rời. Jackie trở thành "hậu phương" tinh thần cho Cruz trên hành trình debut - vừa là bạn gái, vừa là cộng sự. Gia đình Beckham được cho là "vô cùng ưng ý" với cô nàng. David và Victoria đều công khai chúc mừng sinh nhật Jackie, gọi cô là "người đặc biệt bên trong và bên ngoài".

Chuyện tình chị - em cách biệt 10 tuổi: bất chấp chỉ trích, vẫn ngọt ngào không giấu diếm

Khi dân mạng mỉa mai khoảng cách 10 tuổi giữa hai người, Jackie nhanh chóng đáp trả: "Anh ấy tử tế, thông minh, hài hước, tài năng và cực kỳ chung thuỷ. Còn cũng rất đẹp trai nữa". Cặp đôi công khai mối quan hệ vào tháng 10 năm ngoái, sau khi được bắt gặp cùng nhau ở Glastonbury Festival. Gần đây, Jackie liên tục đăng video hậu trường ủng hộ Cruz đi diễn cùng ban nhạc "Cruz Beckham & The Breakers".

Chuyện tình ngọt ngào của cậu út nhà Beckham đang nhận được nhiều sự chú ý

"Bản sao trẻ" của Victoria Beckham

Nhiều người nhận xét Jackie có vóc dáng mảnh mai, mái tóc nâu, gu thời trang tinh tế - khá giống mẹ người yêu - Victoria Beckham. Cô còn được cho là biết cách "định vị hình ảnh" cho Cruz, giống cách Victoria từng làm với David thời hoàng kim. Một nguồn tin khẳng định: "Jackie thông minh, sáng tạo và cực kỳ tốt bụng. Cô ấy khiến cả nhà Beckham đều yêu quý".

Từ "cố vấn được thuê" thành "bạn gái chính thức", Jackie Apostel rõ ràng không chỉ giúp Cruz Beckham trưởng thành về âm nhạc, mà còn khiến câu chuyện tình "chị em nhà Beckham" trở thành tâm điểm showbiz quốc tế.