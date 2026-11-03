Vợ Brooklyn Beckham bị tố "đụng hàng" mẹ chồng Victoria giữa mâu thuẫn đỉnh điểm

Con dâu nhà Beckham lại bị tố "nhái" lại tạo hình huyền thoại của mẹ chồng Victoria.

Theo Đời sống & Pháp luật Copy link Link bài gốc Lấy link https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/vo-brooklyn-beckham-bi-to-dung-hang-me-chong-victoria-giua-mau-thuan-dinh-diem-a675288.html