V.League: Những hạt sạn trên bữa tiệc nghìn tỷ

HAGL trên con đường tìm lại vinh quang và sức hút cũ thời Công Phượng và lứa 1 Học viện

Những khán đài thiếu lửa

Sân Pleiku nhiều vòng đấu liên tiếp ở lượt đi, HAGL chỉ đón lượng CĐV trên dưới khoảng 4.000 người. Các khán đài Pleiku nhiều khu vực trống khán giả và ở hàng ghế VIP, người ta không còn thấy bầu Đức thường xuyên có mặt.

Bầu Đức vẫn yêu bóng đá và là ông bầu hiếm hoi gắn bó với bóng đá Việt Nam lâu đến vậy, khi những người cùng thời với ông đều đã rẽ ngang. Nhưng cùng với sự đi xuống của HAGL, bầu Đức cũng trở nên kiệm lời hơn. Ông không còn những phát biểu gai góc nhằm vào giới điều hành bóng đá như trước và cũng ít lên tiếng với những vấn đề nóng bỏng của V.League.

HAGL sẽ trở lại ở giai đoạn lượt về V.League 2025/26? (ảnh VNE)

Mười năm trước, HAGL từng gây sốt với lứa 1 Học viện HAGL-JMG xưa gắn với tên tuổi của Công Phượng, Tuấn Anh, Lương Xuân Trường, Văn Toàn hay Hồng Duy…Có người đã giải nghệ, có người hiện khoác áo Thép Xanh Nam Định và đã giành được cho mình những danh hiệu hằng khao khát. Nhưng khán đài Pleiku từ chỗ chật cứng khán giả ngày một vơi dần.

Không chỉ HAGL, nhiều đội bóng khác cũng đang đối mặt với cảnh vắng CĐV. Sân Hàng Đẫy trong trận đấu giữa CLB Hà Nội và HAGL ở vòng 2 theo thống kê của BTC, chỉ vỏn vẹn 3.600 khán giả. Đây là con số ít đáng ngạc nhiên nếu so với các cuộc đối đầu giữa 2 đội bóng này trong quá khứ. Tương tự, PVF-CAND, đội bóng vừa thăng hạng hay cả Thanh Hoá, vốn rất cuồng nhiệt, cũng lúc đầy lúc vơi.

Thống kê của BTC cho biết ở mùa giải 2024/25, V.League đón khoảng gần 1 triệu CĐV, trung bình 5.192 người/trận. Con số này sụt giảm so với mùa giải trước đó là 5.890 người/trận. Năm 2013, lượng khán giả trung bình mỗi trận đấu tăng hơn 6.852 người/trận, nhưng đây là mùa giải V.League chơi theo thể thức chia nhóm, dẫn đến thay đổi về số lượng trận đấu.

Khi nhiều chảo lửa cũ giảm sức hút thì các "tay chơi" mới như Nam Định, Ninh Bình hay Công an Hà Nội đang tạo nên cuộc đua hấp dẫn hơn ở V.League

Trên thực tế khi những đội bóng như HAGL, PVF-CAND hay CLB Hà Nội giảm sức hút, những cái tên mới như Công an Hà Nội, Thép Xanh Nam Định hay tân binh Ninh Bình lại tăng độ hấp dẫn với các CĐV. Điều này không quá ngạc nhiên khi các đội bóng kể trên đầu tư lớn vào thị trường chuyển nhượng, chiêu mộ được nhiều ngôi sao (Công an Hà Nội) hoặc có cả yếu tố địa phương (với Thép Xanh Nam Định và Ninh Bình).

Công an Hà Nội đã lấy cả Nguyễn Quang Hải và Đoàn Văn Hậu, 2 ngôi sao sáng bậc nhất từng khoác áo CLB Hà Nội. Ninh Bình có Quả bóng vàng Việt Nam Nguyễn Hoàng Đức, thủ môn đội tuyển Việt Nam Đặng Văn Lâm còn Nam Định sở hữu cả dàn sao ngoại cùng những gương mặt được yêu mến như Tuấn Anh, Văn Toàn.

Cuộc đối đầu giữa Công an Hà Nội và Thể Công Viettel ở vòng khai mạc thu hút gần 12.000 CĐV hay trận đấu giữa Ninh Bình và Đông Á Thanh Hoá (vòng 2 V.League) có hơn 14.000 CĐV đến sân. Nếu so với các giải bóng đá trong khu vực Đông Nam Á, V.League có lượng khán giả trung bình đứng đầu khu vực. Mùa này, lượng khán giả trung bình ở V.League là 5.205 người/trận, tuy thấp hơn mùa trước, nhưng vẫn cao nhất Đông Nam Á, xếp trên Indonesia Liga (4.981), Thai League (4.825), và Malaysia Super League (3.725).

Hạt sạn trên bữa tiệc nghìn tỷ

VPF các mùa giải gần đây đã có những nỗ lực rất lớn trong việc phủ sóng V.League, nâng cao chất lượng giải đấu, tính chất minh bạch của cuộc chơi. Công nghệ VAR được thử nghiệm tiến tới áp dụng ở toàn bộ các trận đấu của V.League. Những trận cầu nóng còn được điều hành bởi các trọng tài ở khu vực, đều có đẳng cấp FIFA.

Các hoạt động này tiêu tốn số tiền khá lớn, cho thấy BTC giải không hề kém tham vọng chỉ để đưa V.League lên một tầm mới. Tuy nhiên công nghệ dường như chưa giải quyết được rốt ráo các vấn đề của V.League, tranh cãi vẫn nổ ra và đôi lúc bùng lên thành điểm nóng.

Mùa trước, Đông Á Thanh Hoá trở thành tâm điểm khi đã có lúc muốn “mời công an vào cuộc”. Lý do vì những sai sót khó hiểu xảy ra với đội bóng này ở những thời điểm khá nhạy cảm.

Ở đây không thể phủ nhận thực tế sai sót của giới trọng tài là khó tránh, ngay cả ở những giải đấu châu Âu như Premier League hay La Liga, Serie A. VAR được áp dụng sớm ở các giải đấu trên, phản ánh thực tế giới cầm còi quốc tế cũng mắc lỗi khá đều tay. Có những tình huống dù sử dụng băng hình để phân tích vẫn không đưa ra được kết luận. Trong khi đó trọng tài chỉ có tích tắc trên sân bóng để ra quyết định.

Tuy nhiên điều này phản ánh tâm thái bất an của các đội bóng Việt Nam bởi quá khứ tai tiếng các trọng tài gây ra. Không phải ngẫu nhiên người ta cho rằng một trong những lý do GĐKT HAGL Vũ Tiến Thành hay phản ứng gay gắt với giới cầm còi một phần bởi chính việc ông Thành quá rành khía cạnh này.

Đặc biệt ở giai đoạn cuối mùa, kết quả nhiều trận đấu ngẫu nhiên diễn ra “trúng phóc” với dự báo của giới thạo tin càng khiến V.League chịu điều tiếng.

Đơn cử như mùa trước, một số trận đấu của HAGL, Hà Tĩnh hay SHB Đà Nẵng là những đội bóng đang đua trụ hạng đã trở thành tâm điểm bàn tán. Một cựu danh thủ Việt Nam khi bàn về 1 trận đấu của HAGL thậm chí đặt dấu hỏi vì sao BTC không xử phạt bởi ở thời anh, đá “lạ” như vậy sẽ bị trừ điểm.