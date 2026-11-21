Harry Kewell có thể sẽ là cái tên kế tiếp sau khi một tên tuổi khác là HLV Velizar Popov vừa phải nói lời chia tay Thể Công Viettel.

Hà Nội liệu có kiên nhẫn với HLV Harry Kewell? (ảnh M.T)

V.League vốn được biết đến là giải đấu khắc nghiệt với các HLV, nơi thành tích thường được đặt lên hàng đầu và sự kiên nhẫn đôi khi là thứ xa xỉ. Nhưng điều đáng chú ý trong những mùa giải gần đây là ngay cả những nhà cầm quân có thương hiệu, danh tiếng và hồ sơ chuyên môn đáng nể cũng không được bảo đảm về tương lai.

Velizar Popov là trường hợp đầu tiên phải ra đi khi V.League mới chỉ qua 7 vòng đấu. Chiến lược gia người Bulgaria đến Thể Công Viettel với hành trang khá ấn tượng. Ông từng giúp Thanh Hóa giành hai Cúp Quốc gia, xây dựng một đội bóng có cá tính, lối chơi pressing mạnh mẽ và tinh thần chiến đấu quyết liệt. Mùa trước, Popov còn đưa Thể Công Viettel cán đích ở vị trí á quân V.League, qua đó khẳng định vị thế của một trong những HLV ngoại có dấu ấn chuyên môn rõ nét nhất tại Việt Nam.

HLV Kewell đang chịu áp lực lớn vì thành tích không như ý của CLB Hà Nội

Thế nhưng, với chuỗi tám trận liên tiếp không thắng trên mọi đấu trường, ông Popov phải chia tay đội bóng áo lính. Một HLV từng được xem là nhân tố quan trọng trong tham vọng cạnh tranh chức vô địch của Thể Công Viettel cuối cùng vẫn không thể vượt qua sức ép từ những kết quả hiện tại.

Câu chuyện của Popov cũng khiến người ta liên tưởng đến Harry Kewell tại Hà Nội FC. Cựu ngôi sao Liverpool, từng thi đấu ở Premier League và Champions League, đến Việt Nam với sức hút rất lớn về tên tuổi. Bản lý lịch của Kewell rõ ràng tạo ra sự chú ý đặc biệt, nhưng trên băng ghế huấn luyện, danh tiếng cầu thủ không thể thay thế những kết quả cụ thể.

Hà Nội FC là đội bóng có truyền thống vô địch, tiềm lực tài chính và tham vọng luôn nằm trong nhóm dẫn đầu. Bầu Hiển chưa bao giờ là người thiếu tham vọng với bóng đá. Bởi vậy, áp lực dành cho Kewell không chỉ đến từ yêu cầu cải thiện lối chơi mà còn nằm ở nhiệm vụ đưa đội bóng trở lại cuộc đua danh hiệu. Sau thất bại trước HAGL, chuyến làm khách trên sân Đồng Nai hôm nay trở thành một phép thử quan trọng.

Liệu có HLV nào phải ra đi sau trận đấu giữa Đồng Nai và Hà Nội chiều nay?

Với chỉ 9 điểm sau 7 vòng đấu, CLB Hà Nội đang có một trong những khởi đầu kém nhất lịch sử. Nếu tiếp tục nhận kết quả bất lợi, chiếc ghế của chiến lược gia người Australia chắc chắn sẽ chịu thêm sức ép.

Ngoài 2 gương mặt trên, HLV Lê Đức Tuấn cũng đã phải rời SHB Đà Nẵng, nhường vị trí cho cựu trợ lý ông Park Hang-seo là Lee Young-jin. Trận đấu hôm nay cũng là thử thách đối với HLV trưởng Đồng Nai Nguyễn Việt Thắng, khi đang ở đáy bảng xếp hạng với vỏn vẹn 4 điểm sau 7 trận đấu.