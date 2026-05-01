V.League có thể tăng ngoại binh: Ưu tiên ngôi sao Đông Nam Á?

Tháng 4/2026, Công ty Cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) lấy ý kiến của 14 đội bóng tham dự V.League về việc tăng suất ngoại binh từ mùa giải tiếp theo. Theo nguồn tin của Báo Điện tử VTC News, có 8/14 câu lạc bộ ủng hộ phương án này. Nhiều khả năng Thường trực Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) sẽ thông qua việc nâng giới hạn tối đa số lượng cầu thủ người nước ngoài thi đấu tại V.League.

Đề xuất hợp lý hay bất thường?

Ý tưởng đề xuất như sau: Mỗi đội bóng tham dự giải được phép đăng kí 5 ngoại binh, trong đó tối đa 4 cầu thủ được góp mặt trên sân cùng lúc. Các đội dự cúp châu Á, cúp Đông Nam Á được đăng kí 8 ngoại binh, 4 cầu thủ trong một trận đấu và 3 người đá chính. So với quy định cũ, mỗi hạng mục được tăng thêm một người.

Damoth Thongkhamsavath là một cầu thủ Lào gốc Việt.

Nhiều nỗi lo xuất hiện. Ý kiến thường thấy là lo ngại tăng thêm ngoại binh thì các cầu thủ nội càng gặp khó vì giảm "đất diễn". Điều này không sai và từng xảy ra ở chính V.League nhiều năm về trước.

Số lượng cầu thủ nước ngoài và nhập tịch tăng đột biến khiến các đội bóng lựa chọn "đường tắt" để đảm bảo thành tích. Cầu thủ nội ít nhiều bị ảnh hưởng và sự lệ thuộc vào các cầu thủ ngoại tăng cao.

Chất lượng cầu thủ nội và ngoại luôn có sự chênh lệch đáng kể. Ngay cả các đội bóng rất mạnh kiểu Hà Nội FC, Công an Hà Nội hay Ninh Bình cũng phụ thuộc rất nhiều vào phong độ của các ngoại binh, đặc biệt là khi đội bóng thi đấu quốc tế.

Trong khi đó, người hâm mộ rõ ràng cần xem các trận đấu thực sự hấp dẫn về chuyên môn. Mỗi ngoại binh đều tăng thêm sự khác biệt về chất lượng cho trận đấu. Tăng ngoại binh luôn có rủi ro nhưng cũng hứa hẹn mang đến làn gió mới cho V.League.

Mở cửa đón ngôi sao Đông Nam Á

Trong phiếu lấy ý kiến các đội bóng, VPF có để trống phần ý kiến riêng để mỗi câu lạc bộ có thể bày tỏ nguyện vọng. Câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa gây bất ngờ khi đồng ý tăng ngoại binh với điều kiện là suất cầu thủ đến từ Đông Nam Á.

Chanathip Songkrasin cũng có thể đến Việt Nam chơi bóng.

Trả lời Báo Điện tử VTC News, lãnh đạo đội bóng xứ Thanh bày tỏ: " Chúng tôi đã nêu ý kiến của mình rằng việc thêm một ngoại binh có quốc tịch trong khối ASEAN là phương án nên được nghiên cứu. Dĩ nhiên, thêm một cầu thủ châu Âu, châu Phi hay Nam Mỹ cũng rất tốt. Ai không dư giả có thể chọn các cầu thủ trẻ, tiềm năng từ quốc gia này để tiết kiệm chi phí thay vì lí lịch hoành tráng.

Nhưng việc chọn ngoại binh là người Thái Lan, Indonesia hay thậm chí Lào, Myanmar không hề tồi. Đầu tiên, các cầu thủ Đông Nam Á vẫn có nhiều cái tên rất tiềm năng nhưng trước đây không thể chọn vì mất một suất ngoại binh Nam Mỹ - châu Phi. Ví dụ, Thanh Hóa không thể mua Damoth từ Lào nếu cậu ấy không có gốc Việt Nam. Nhưng có thêm nguồn cầu thủ, giá nội binh trong nước cũng có thể điều chỉnh giảm bớt ".

Phía CLB Thanh Hóa không ngần ngại cho rằng việc giao lưu với các nền bóng đá trong khu vực của Việt Nam sẽ trở nên dễ dàng hơn nếu "mở" suất ngoại binh Đông Nam Á.

Nhận định này không phải không có cơ sở bởi nhiều cầu thủ Myanmar, Lào hay Campuchia cho thấy điểm sáng. Họ chưa đủ tầm trở thành ngôi sao V.League nhưng đảm bảo chuyên môn để ra sân là điều hoàn toàn có thể. Nếu muốn "thử" các ngôi sao đắt tiền hơn, cầu thủ nhập tịch Indonesia hoặc ngôi sao Thái Lan là mục tiêu chuyển nhượng quá hấp dẫn.

Thái Lan hay Malaysia đều có suất cho các cầu thủ gốc ASEAN. V.League có lẽ cũng nên tạo ra một nét phá cách mới thay vì đi theo lối mòn cũ nhiều năm qua.